Uzun Süredir Dizilerde Rol Almayan Neslihan Atagül'den Bu Sürece Dair Düşündüren Açıklama
Televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan Neslihan Atagül yaklaşık üç yıldır dizilerde rol almıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla ve merakla beklediği ünlü oyuncunun setlere ne zaman döneceği henüz bilinmiyor. Marie Claire'e röportaj veren ünlü oyuncu, ekranlardan uzak kaldığı sürece ve rollerine hazırlanışına dair açıklama yaptı.
Kaynak: Marie Claire
Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, son zamanlarda projeleri değil aile hayatıyla gündemde.
Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül Doğulu, Marie Carie dergisine röportaj verdi.
