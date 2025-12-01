onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzun Süredir Dizilerde Rol Almayan Neslihan Atagül'den Bu Sürece Dair Düşündüren Açıklama

Uzun Süredir Dizilerde Rol Almayan Neslihan Atagül'den Bu Sürece Dair Düşündüren Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2025 - 20:13

Televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan Neslihan Atagül yaklaşık üç yıldır dizilerde rol almıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla ve merakla beklediği ünlü oyuncunun setlere ne zaman döneceği henüz bilinmiyor. Marie Claire'e röportaj veren ünlü oyuncu, ekranlardan uzak kaldığı sürece ve rollerine hazırlanışına dair açıklama yaptı.

Kaynak: Marie Claire

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, son zamanlarda projeleri değil aile hayatıyla gündemde.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, son zamanlarda projeleri değil aile hayatıyla gündemde.

Anneliğini doyasıya yaşayan Neslihan Atagül Doğulu, ekranlardan uzak geçirdiği yıllarda sevenleri tarafından özleniyor. Seyirciler, ünlü oyuncunun ekranlara ne zaman döneceğini merak ediyor.

Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül Doğulu, Marie Carie dergisine röportaj verdi.

Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül Doğulu, Marie Carie dergisine röportaj verdi.

Ekranlardan uzak kaldığı sürece dair konuşan Neslihan Atagül Doğulu, rolleriyle nasıl bütünleştiğine dair detaylar verdi. Neslihan Atagül Doğulu,  'Ekrandan uzak kaldığım süreç bir duraklama değil, bir derinleşme dönemi. Tüm sanat dallarını büyük bir iştahla harmanlayıp karakteri kendi içimde yeniden kurarım. İlhamım tam olarak bu kaostan geliyor.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın