Yapay Zekayla Yapılan "Ünlülerden Yatırım Tavsiyesi" Dolandırıcılığında 2 Kişi Tutuklandı
Sosyal medyada yapay zeka ile ünlülerden yatırım tavsiyesi reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı. 72 yaşındaki İ.Ş. isimli vatandaşın 882 bin lira dolandırılması sonrasında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon liralık hareket tespit edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı ve yapay zeka ile gerçekleştirilen dolandırıcılık ortaya çıkarıldı.
