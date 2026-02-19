onedio
Yapay Zekayla Yapılan "Ünlülerden Yatırım Tavsiyesi" Dolandırıcılığında 2 Kişi Tutuklandı

Düzce
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 10:06

Sosyal medyada yapay zeka ile ünlülerden yatırım tavsiyesi reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı. 72 yaşındaki İ.Ş. isimli vatandaşın 882 bin lira dolandırılması sonrasında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon liralık hareket tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı ve yapay zeka ile gerçekleştirilen dolandırıcılık ortaya çıkarıldı.

72 yaşındaki İ.Ş. isimli vatandaş, kamuoyunca tanınan kişilerin yapay zekâyla oluşturulmuş sahte yatırım tavsiyesi reklamlarına inanarak yönlendirildiği sahte platformlar üzerinden şüphelilere ait hesaplara 882 bin lira gönderdiğini ve dolandırıldığını iddia edince savcılık soruşturmayı derinleştirdi.

Operasyonda 4 kişinin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık hareket tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya’da belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler 36 yaşındaki C.V., 56 yaşındaki M.Y., 28 yaşındaki M.C.A. ve 71 yaşındaki S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

M.C.A. ve M.Y., çıkarıldıkları Düzce Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.V. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

