Sivas’ta Ücretsiz Biniş Kartına Sahip Bir Vatandaş Toplu Taşıma Kullanım Rekoru Kırdı

Sivas
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 08:48

Sivas Belediyesi, 65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip olan Mehmet S. isimli vatandaşın 2025 yılında toplu taşımayı toplam 3 bin 365 kez kullandığını açıkladı.

Belediye, bir günde 25 kez binerek toplu taşıma kullanma rekoru kıran Mehmet S.’ye hatırlatmada bulunarak, “Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.” ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi’nin açıkladığı “2025 toplu taşıma şampiyonu” bilgisi kısa sürede gündem oldu.

Belediye, 65 yaş üzeri ücretsiz biniş kartına sahip olan Mehmet S.’nin “adeta direksiyon başındakilerle arkadaş olmuş” diyerek toplamda 3 bin 365 kez otobüse bindiğini belirtti.

Mehmet S., sadece bir günde 25 kez ücretsiz kartını kullanarak da kent rekoru kırdı.

Sivas Belediyesi’nin paylaşımı 👇

twitter.com

'2025 Toplu Taşıma Şampiyonu belli oldu. 

65 yaş üzeri serbest kart sahibi hemşehrimiz Mehmet S. 2025 yılında 3 bin 365 kez halk otobüslerimizi kullanarak adeta direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu.

Günlük 25 biniş rekoruna sahip olan hemşehrimize ilgisi için teşekkür ederiz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.

Not: Toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak olan yolcular, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
