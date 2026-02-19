Sivas’ta Ücretsiz Biniş Kartına Sahip Bir Vatandaş Toplu Taşıma Kullanım Rekoru Kırdı
Sivas Belediyesi, 65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip olan Mehmet S. isimli vatandaşın 2025 yılında toplu taşımayı toplam 3 bin 365 kez kullandığını açıkladı.
Belediye, bir günde 25 kez binerek toplu taşıma kullanma rekoru kıran Mehmet S.’ye hatırlatmada bulunarak, “Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.” ifadelerini kullandı.
Sivas Belediyesi’nin açıkladığı “2025 toplu taşıma şampiyonu” bilgisi kısa sürede gündem oldu.
Sivas Belediyesi’nin paylaşımı 👇
