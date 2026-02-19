Sivas’ta Ücretsiz Biniş Kartına Sahip Bir Vatandaş Toplu Taşıma Kullanım Rekoru Kırdı

'2025 Toplu Taşıma Şampiyonu belli oldu.

65 yaş üzeri serbest kart sahibi hemşehrimiz Mehmet S. 2025 yılında 3 bin 365 kez halk otobüslerimizi kullanarak adeta direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu.

Günlük 25 biniş rekoruna sahip olan hemşehrimize ilgisi için teşekkür ederiz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir.

Not: Toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak olan yolcular, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.'