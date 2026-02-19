onedio
Ramazan Ayı’nın İlk Sahuru Renkli Görüntülere Sahne Oldu

19.02.2026 - 07:41

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan Ayı nihayet geldi ve vatandaşlar dün ilk kez sahura kalkarak oruç için niyet etti. Ramazan Ayı’nın ilk sahuru ise renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul’un Esenler ilçesinde Vosvos’larla vatandaşlar sahura kaldırıldı. Nevşehir’de ise vatandaşlar ilk sahura mehteran takımının marşlarıyla uyandı.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı.

Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan davulcuları, her yıl olduğu gibi bu yıl da maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Esenler'de ise alışılanın dışında bir davulculuk ortaya çıktı. Vosvos araçların arkasına bağlanan davullar ve ses sistemleri ile Esenler’de vatandaşları sahura kaldıran bir grup, uyanıp evlerinin camlarına çıkan vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Nevşehir Belediyesi mehteran takımı bu Ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırdı. Mehteran takımı ilk olarak TOKİ 4. etapta dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'nde ramazan ayına özel “Hoş geldin ya şehri ramazan” ve “Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı” yazılı görseller yansıtıldı.

Galata Kulesi'nde ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde yeşil ışıklarla “Hoş geldin ya şehri ramazan” yazısı yansıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra, İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Bursa’da Emir Sultan Hazretleri’nin türbesi ve camisinin bulunduğu mahallede yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor. Türkiye’nin birçok yerinde sahur için davullar çalınırken, Emir Sultan Mahallesi’nde davul yerine “Pilava, pilava” diye seslenilerek vatandaşlar sahura kaldırılıyor. Yaklaşık 40 yıldır bu mahallede yaşayan Şerafettin Torun, geleneğin uzun süredir mahallede yaşatıldığını belirterek, “Emir Sultan Hazretleri’ne saygıdan dolayı burada davul çalınmaz.” dedi.

