Ramazan Ayı’nın İlk Sahuru Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan Ayı nihayet geldi ve vatandaşlar dün ilk kez sahura kalkarak oruç için niyet etti. Ramazan Ayı’nın ilk sahuru ise renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul’un Esenler ilçesinde Vosvos’larla vatandaşlar sahura kaldırıldı. Nevşehir’de ise vatandaşlar ilk sahura mehteran takımının marşlarıyla uyandı.
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı.
