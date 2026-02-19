Meteoroloji Paylaştı: Batıda Sıcaklıklar Yükseliyor, Doğuda ise Kar Yağışı Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporlarına göre bugün batı bölgelerinde sıcaklıklarda yükseliş yaşanacak. Doğu bölgelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.