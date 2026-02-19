onedio
Meteoroloji Paylaştı: Batıda Sıcaklıklar Yükseliyor, Doğuda ise Kar Yağışı Var

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 07:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporlarına göre bugün batı bölgelerinde sıcaklıklarda yükseliş yaşanacak. Doğu bölgelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle dün hava sıcaklıkları hızla düşmüş ve İstanbul’un bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı meydana gelmişti.

Son meteoroloji tahminlerine göre ise bugün İstanbul’da sıcaklıklar yükselecek. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu’da ise kar yağışı etkili olacak.

Hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak.

Türkiye’de hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. 22 Şubat Pazar günü İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı meydana gelecek.

Kar yağışı ve soğuk hava, 23 Şubat Pazartesi günü batıyı terk edecek ancak doğuda yine etkisini gösterecek.

19 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

20 Şubat Cuma Hava Durumu 👇

21 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇

22 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Gündem Editörü
