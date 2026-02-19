Meteoroloji Paylaştı: Batıda Sıcaklıklar Yükseliyor, Doğuda ise Kar Yağışı Var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporlarına göre bugün batı bölgelerinde sıcaklıklarda yükseliş yaşanacak. Doğu bölgelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Yağışların genellikle kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle dün hava sıcaklıkları hızla düşmüş ve İstanbul’un bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı meydana gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak.
19 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇
20 Şubat Cuma Hava Durumu 👇
21 Şubat Cumartesi Hava Durumu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Şubat Pazar Hava Durumu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın