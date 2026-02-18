Ramazan Ayında Türkiye'de Orucu En Erken Hangi Şehir Açacak?

Ramazan ayında iftar vakti illere göre değişiyor ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güneşin batış saati ve coğrafi konum, oruç açma saatlerini belirliyor. Türkiye’nin batısında yer alan Marmara ve Ege illerinde güneş daha geç battığı için iftar da doğudaki illere göre daha geç oluyor. Peki, 2026 Ramazan’ında iftarı en son hangi iller açacak? İşte Türkiye’de orucunu en geç ve en erken açan şehirler.