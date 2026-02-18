onedio
Ramazan Ayında Türkiye'de Orucu En Erken Hangi Şehir Açacak?

Ramazan Ayında Türkiye'de Orucu En Erken Hangi Şehir Açacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 22:37

Ramazan ayında iftar vakti illere göre değişiyor ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güneşin batış saati ve coğrafi konum, oruç açma saatlerini belirliyor. Türkiye’nin batısında yer alan Marmara ve Ege illerinde güneş daha geç battığı için iftar da doğudaki illere göre daha geç oluyor. Peki, 2026 Ramazan’ında iftarı en son hangi iller açacak? İşte Türkiye’de orucunu en geç ve en erken açan şehirler.

Doğu illerinde oruçlar daha erken açılıyor.

Doğu illerinde oruçlar daha erken açılıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Türkiye’de iftarı en son hangi şehir açar?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre iftar ve sahur vakitleri illere göre dakika farkıyla değişiyor. Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen vakitlerde doğu illeri orucunu daha erken açarken, batı illerinde iftar daha geç oluyor.

En erken Iğdır, en geç Çanakkale...

En erken Iğdır, en geç Çanakkale...

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 Ramazan ayında Türkiye’de iftarı en geç açan il Çanakkale olurken, en erken açan il Iğdır oldu.

Ramazan’ın ilk günü iftar vakitleri şöyle:

  • En erken iftar: Iğdır – 17.51

  • En geç iftar: Çanakkale – 19.01

2026 Ramazan'ında Türkiye'de en geç iftar yapan iller şunlardır:

2026 Ramazan’ında Türkiye’de en geç iftar yapan iller şunlardır:

2026 Ramazan'ında Türkiye'de en erken iftar açan iller şunlardır:

2026 Ramazan’ında Türkiye’de en erken iftar açan iller şunlardır:

Ramazan'ın ilk günü Türkiye'de oruç süreleri şöyle:

Ramazan’ın ilk günü Türkiye’de oruç süreleri şöyle:

2026 yılında Türkiye genelinde ortalama oruç süresi yaklaşık 13 saat civarında olacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
