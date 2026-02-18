Yollarda Artık Turuncu Şeritler Kullanılıyor: Peki Turuncu Şerit Ne Anlama Geliyor?

ABD’de özellikle Kaliforniya eyaletinde otoyollarda parlak turuncu şeritler kullanılmaya başlandı. Öncelikle bazı noktalarda kullanılan turuncu renk, giderek yaygınlaştı. İlk bakışta bir optik yanılsama gibi algılanan bu renkli şeritler aslında yol güvenliğini artırmak için planlandı.

Projeyi yürüten Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı, klasik beyaz yol çizgilerinin yanına ya da üzerine geçici turuncu işaretler ekliyor. Böylece sürücülerin yol çalışmaları, geçici hız sınırlamaları ve şerit değişimleri sırasında bu şeritleri daha hızlı fark edeceği düşünülüyor.