Yollarda Artık Turuncu Şeritler Kullanılıyor: Peki Turuncu Şerit Ne Anlama Geliyor?

Yollarda Artık Turuncu Şeritler Kullanılıyor: Peki Turuncu Şerit Ne Anlama Geliyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 22:57

Ülkeler, trafik düzenlemesinde yenilik yapmak amacıyla farklı uygulamalar başlatıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir trafik ışığı kullanılacağı gündemimize gelmişti. Bu kez de ABD'deki yeni uygulama diğer ülkelerin dikkatini çekti. Kaliforniya'da otoyollarda 'parlak turuncu' şeritler kullanılmaya başlandı.

Peki turuncu şeritli yollar ne anlama geliyor, neden kullanılıyor?

Beyaz şeritli yollar yerini turuncu şeritli yollara bırakıyor.

Beyaz şeritli yollar yerini turuncu şeritli yollara bırakıyor.

ABD’de özellikle Kaliforniya eyaletinde otoyollarda parlak turuncu şeritler kullanılmaya başlandı. Öncelikle bazı noktalarda kullanılan turuncu renk, giderek yaygınlaştı. İlk bakışta bir optik yanılsama gibi algılanan bu renkli şeritler aslında yol güvenliğini artırmak için planlandı. 

Projeyi yürüten Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı, klasik beyaz yol çizgilerinin yanına ya da üzerine geçici turuncu işaretler ekliyor. Böylece sürücülerin yol çalışmaları, geçici hız sınırlamaları ve şerit değişimleri sırasında bu şeritleri daha hızlı fark edeceği düşünülüyor.

Gece görüşünü artırıyor, sürücülere güvenli bir yolculuk sunuyor.

Gece görüşünü artırıyor, sürücülere güvenli bir yolculuk sunuyor.

Kaliforniya'da ekipler iki ayrı teknik kullanıyor. İlk yöntemde turuncu renk beyaz şeritlerin hemen yanına ekleniyor. Diğerinde ise şeritlerin önüne dikey biçimde uygulanarak yüksek kontrast oluşturuluyor. Böylece sürücüler turuncu renkleri daha kolay fark ediyor. 

Pilot uygulamaya katılan sürücülerin büyük bölümü bu çizgilerin varlığını daha hızlı fark ettiklerini belirtti. Katılımcıların önemli bir kısmı hızlarını düşürdüklerini söylerken, gece görüşünde turuncu işaretlerin klasik koni ve tabelalardan çok daha net seçildiği aktarıldı.

Uygulamanın temel hedefi de yol çalışmalarında kafa karışıklığını azaltmak, sürüş davranışlarını yavaşlatmak ve kazaların önüne geçmek. Bu nedenle turuncu şeritlerin zaman içinde diğer ülkelerde de kullanılacağı düşünülüyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
