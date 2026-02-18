Yollarda Artık Turuncu Şeritler Kullanılıyor: Peki Turuncu Şerit Ne Anlama Geliyor?
Ülkeler, trafik düzenlemesinde yenilik yapmak amacıyla farklı uygulamalar başlatıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir trafik ışığı kullanılacağı gündemimize gelmişti. Bu kez de ABD'deki yeni uygulama diğer ülkelerin dikkatini çekti. Kaliforniya'da otoyollarda 'parlak turuncu' şeritler kullanılmaya başlandı.
Peki turuncu şeritli yollar ne anlama geliyor, neden kullanılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz şeritli yollar yerini turuncu şeritli yollara bırakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece görüşünü artırıyor, sürücülere güvenli bir yolculuk sunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın