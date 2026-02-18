onedio
İkinci El Otomobil Piyasasında Büyük Bir Değişim Yaşanıyor

Dilara Bağcı Peker
18.02.2026 - 16:51

İkinci el otomobil piyasasında değişim rüzgarları esiyor. Fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmazken piyasa canlılığındaki zayıflama da gündemde yerini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), güncel verilerle ikinci el araç piyasasına dair bir araştırma gerçekleştirdi.

Kaynak: BETAM

İkinci el araç piyasasına dair Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bir araştırma gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), ikinci el araç satış sitelerinden veriler derleyerek bir rapor hazırladı. 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunda otomobil piyasasında arzın da talebin de düştüğü görüldü. Öte yandan reel fiyatlardaki yıllık negatif değişimin de sürdüğü kaydedildi. Ocak ayındaki verilere göre, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi.

Aynı zamanda  satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, 2,9 puanlık düşüşle yüzde 22,3'e geriledi. İlan sayısının da satılan otomobil sayısının da azaldığı ortaya çıktı.

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Aralık ayında 1 milyon 108 bin lira seviyesinde olan ortalama fiyat, ocak ayında 1 milyon 149 bin liraya yükseldi. Otomobil fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla tüm araç sınıflarında artış kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise ortalama otomobil fiyatı yüzde 22,9 artış kaydetti.

