onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Casperlar" Suç Örgütüne Çalışıyorlarmış: 9 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

"Casperlar" Suç Örgütüne Çalışıyorlarmış: 9 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 09:22

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerinden olan Casperlar’a yardım ettiği gerekçesiyle 9’u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt üyelerinin polislerden 'suç, aranma, araç, yakalama kaydı' gibi sorgulamalarda yardım aldığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de yeni nesil suç örgütlerinden biri olan "Casperlar", birçok olaya karışmasıyla biliniyordu.

Türkiye’de yeni nesil suç örgütlerinden biri olan "Casperlar", birçok olaya karışmasıyla biliniyordu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütün hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen 9’u polis, 1’i zabıt kâtibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İnceleme neticesinde, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bazı soruşturmalarda örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden 'suç, aranma, araç, yakalama kaydı' gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 'Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen 9’u polis memuru, 1’i zabıt kâtibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı; İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerde arama ve el koyma talimatı verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın