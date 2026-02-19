"Casperlar" Suç Örgütüne Çalışıyorlarmış: 9 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütün hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen 9’u polis, 1’i zabıt kâtibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İnceleme neticesinde, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bazı soruşturmalarda örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden 'suç, aranma, araç, yakalama kaydı' gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 'Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen 9’u polis memuru, 1’i zabıt kâtibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı; İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerde arama ve el koyma talimatı verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.