"Casperlar" Suç Örgütüne Çalışıyorlarmış: 9 Polis Hakkında Gözaltı Kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerinden olan Casperlar’a yardım ettiği gerekçesiyle 9’u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt üyelerinin polislerden 'suç, aranma, araç, yakalama kaydı' gibi sorgulamalarda yardım aldığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de yeni nesil suç örgütlerinden biri olan "Casperlar", birçok olaya karışmasıyla biliniyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın