Sahipsizler Dizisine Bu Hafta Veda Edecek Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Kadrosunda
Televizyon ekranlarında devam eden 20'den fazla dizinin yanı sıra başlayacak diziler de konuşulmaya başladı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisine, Sahipsizler dizisinden bir oyuncu transfer oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Esra Ronabar'ın yeni projesi daha Sahipsizler'e veda etmeden belli oldu.
