onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahipsizler Dizisine Bu Hafta Veda Edecek Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Kadrosunda

Sahipsizler Dizisine Bu Hafta Veda Edecek Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Kadrosunda

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2025 - 21:36

Televizyon ekranlarında devam eden 20'den fazla dizinin yanı sıra başlayacak diziler de konuşulmaya başladı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisine, Sahipsizler dizisinden bir oyuncu transfer oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Bu sezon istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan dizide bu hafta bir veda yaşanacak. Firuze rolüne hayat veren Esra Ronabar, salı akşamı diziye veda edecek.

Ünlü oyuncu Esra Ronabar'ın yeni projesi daha Sahipsizler'e veda etmeden belli oldu.

Ünlü oyuncu Esra Ronabar'ın yeni projesi daha Sahipsizler'e veda etmeden belli oldu.

Esra Ronabar, Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ronabar, Aldur ailesinin sırlarla dolu annesi olarak seyirci karşısına çıkacak ve dizide İnci karakterine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın