Savunma "Pes" Dedirtti: Polis Kılık Değiştirerek Horoz Dövüşünü Bastı

İsmail Kahraman
19.02.2026 - 12:01

Adana’da polis ekipleri, temizlik işçisi kılığına girerek kumar için horozları dövüştüren bir kahvehaneye baskın düzenledi. Gözaltına alınan kıraathane sahibi, ifadesinde “Baskın olunca horozlar korkup ringe atlayarak kavga etmeye başladı” demesi ise pes dedirtti.

Adana’da polis ekipleri, kapısında “Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği” tabelası bulunan kıraathaneye baskın düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki kıraathanede horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Temizlik işçisi kıyafeti giyen polis, oyuncu gibi kıraathaneye girdi. Polis, dövüşler üzerine bahis oynandığını tespit etti. Delillerin toplanmasının ardından dışarıda bekleyen ekiplere haber verilerek baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 57 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere “Kumar oynamak” suçundan toplam 661 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahis parası olduğu değerlendirilen 2 bin liraya el konuldu. Gözaltına alınan kıraathane sahibi 65 yaşındaki H.S., emniyetteki ifadesinde “Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup ringe atlayarak kavga etmeye başladı” dediği öne sürüldü.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
