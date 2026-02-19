onedio
Bakan Murat Kurum Birçok Ünlünün Yer Aldığı Deprem Bölgesinde İnşaa Edilen Konutları Konu Alan Video Paylaştı

Bakan Murat Kurum Birçok Ünlünün Yer Aldığı Deprem Bölgesinde İnşaa Edilen Konutları Konu Alan Video Paylaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 11:10

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde yapılan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilen konutları konu alan bir video paylaştı. Bakanlığın çalışmasında Demet Akalın, Volkan Demirel, Rıza Kayaalp, Zuhal Topal, Mert Yazıcıoğlu, Arda Türkmen ve Orhan Gencebay gibi isimler yer aldı.

Bakan Murat Kurum’un paylaştığı video 👇

“Bu Başarı Türkiye’nin”

“Bu Başarı Türkiye’nin”

“Bu Başarı Türkiye’nin” isimli filmde, depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Busenaz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay yer aldı.

Depremzede vatandaşların taşınma ve yerleşme süreçlerinin konu edildiği filmde Arda Türkmen, yeni evine yerleşmiş bir ailenin ilk misafiri için yemek yaparken; Demet Akalın bir esnafın siftahına katkıda bulunuyor.

Orhan Gencebay, evine yeni yerleşmiş bir ailenin çocuklarının nişan kurdelesini “Berhudar olun” diyerek keserken; Volkan Demirel “Evimize gidiyoruz” diyerek yeni halı sahalarına kavuşan Hataylı çocukların antrenmanına eşlik ediyor.

Dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesinin anlatıldığı filmin çekimlerinin tamamı deprem bölgelerinde, gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi.

