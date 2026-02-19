Bakan Murat Kurum Birçok Ünlünün Yer Aldığı Deprem Bölgesinde İnşaa Edilen Konutları Konu Alan Video Paylaştı
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde yapılan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilen konutları konu alan bir video paylaştı. Bakanlığın çalışmasında Demet Akalın, Volkan Demirel, Rıza Kayaalp, Zuhal Topal, Mert Yazıcıoğlu, Arda Türkmen ve Orhan Gencebay gibi isimler yer aldı.
Bakan Murat Kurum’un paylaştığı video 👇
“Bu Başarı Türkiye’nin”
