ABD’li Ünlü Gazeteci Tucker Carlson İsrail’de Gözaltına Alınıp Sorgulandı

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 10:46

ABD’nin en çok takip edilen gazetecilerinden Tucker Carlson, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj için gittiği İsrail’de polis tarafından gözaltına alındı. Havalimanında gözaltına alınan ve sorgulanan Carlson sonrasında serbest kaldı ve ülkeyi terk etti.

Gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumlarıyla gündem olmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından İsrail’e davet edilen ve Huckabee ile bir röportaj yapan Carlson, Tel Aviv'e yakın bölgedeki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Tucker Carlson, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada havalimanında İsrailli yetkililerin pasaportlarına el koyduklarını ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtti.

Carlson, 'Kendilerini havalimanı güvenlik görevlisi olarak tanıtan adamlar pasaportlarımızı aldılar, yönetici yapımcımızı bir yan odaya götürdüler ve ardından Büyükelçi Huckabee ile ne hakkında konuştuğumuzu öğrenmek istediler.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Carlson, söz konusu engellemeler sonrasında İsrail'den ayrıldıklarını aktardı.

Tucker Carlson, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı da sık sık eleştirmesiyle biliniyordu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
