ABD’li Ünlü Gazeteci Tucker Carlson İsrail’de Gözaltına Alınıp Sorgulandı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından İsrail’e davet edilen ve Huckabee ile bir röportaj yapan Carlson, Tel Aviv'e yakın bölgedeki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Tucker Carlson, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada havalimanında İsrailli yetkililerin pasaportlarına el koyduklarını ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtti.

Carlson, 'Kendilerini havalimanı güvenlik görevlisi olarak tanıtan adamlar pasaportlarımızı aldılar, yönetici yapımcımızı bir yan odaya götürdüler ve ardından Büyükelçi Huckabee ile ne hakkında konuştuğumuzu öğrenmek istediler.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Carlson, söz konusu engellemeler sonrasında İsrail'den ayrıldıklarını aktardı.

Tucker Carlson, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı da sık sık eleştirmesiyle biliniyordu.