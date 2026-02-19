Kendi Karanlığını Aydınlık Sananlara

Cehalet değil.

Eminlik.

Bilmemek değil.

Bilmediğini bilmemek.

Karanlıkta olmak değil.

Karanlığı aydınlık sanmak.

Çünkü karanlık olduğunu bilen biri ışık arar.

Ama aydınlıkta olduğunu zanneden biri kapıları kapatır.

Ve kapalı kapılara konuşulmaz.