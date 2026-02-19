Kendi Karanlığını Aydınlık Sananlara
Karanlıkta yaşayıp aydınlıkta olduğunu zanneden insana bir şey anlatamazsın.
Çünkü mesele bilgisizlik değildir.
Mesele emin olmaktır.
Emin olan insan dinlemez.
Dinlemeyen insan düşünmez.
Düşünmeyen insan dönüşmez.
Ve dönüşmeyen insan, bulunduğu yeri hakikat ilan eder.
Hakikat Sandığın Şey, Konfor Alanın
Kırılmamak İçin Katılaşmak
En Tehlikeli Hâl
