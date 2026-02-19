onedio
Kendi Karanlığını Aydınlık Sananlara

Cenk Yüksel
19.02.2026 - 12:16

Karanlıkta yaşayıp aydınlıkta olduğunu zanneden insana bir şey anlatamazsın.

Çünkü mesele bilgisizlik değildir.

Mesele emin olmaktır.

Emin olan insan dinlemez.

Dinlemeyen insan düşünmez.

Düşünmeyen insan dönüşmez.

Ve dönüşmeyen insan, bulunduğu yeri hakikat ilan eder.

Hakikat Sandığın Şey, Konfor Alanın

Kendi fikrini sorgulamıyorsan, o fikir senin değildir; sana verilmiştir.

Bir düşünceyi savunmak kolaydır.

Onu test etmek zordur.

Çünkü test etmek risk demektir.

Risk, çatlak demektir.

Çatlak, ışığın değil, korkunun içeri sızmasıdır.

Dogmalar bir gecede yıkılmaz.

Yıkılamaz.

Bu eşyanın tabiatına aykırıdır.

Zihin kendini korur.

Ego savunmaya geçer.

Topluluk alkışlar.

Ve alkış, en tehlikeli uyuşturucudur.

Algoritmaların İçinde Kahramanlık

Sosyal medya, karanlığın neon ışıklı versiyonudur.

Sana yalnızca hoşuna giden fikirler gösterilir.

Karşıt görüş düşman olarak sunulur.

Tepki, düşüncenin yerine geçer.

Haklı olmak, doğru olmaktan daha değerlidir artık.

Çünkü doğru olmak yalnızlaştırır.

Haklı olmak ise kalabalık kazandırır.

Kalabalık, gerçeğin kanıtı değildir.

Ama güç hissi verir.

Güç hissi ise sorgulamayı öldürür.

Kırılmamak İçin Katılaşmak

Bir inancı bırakmak, bir kimliği bırakmaktır.

Bu yüzden direnç gösterilir.

Bu yüzden öfke yükselir.

Bu yüzden saldırı başlar.

Çünkü mesele fikir değildir.

Mesele “ben”dir.

“Ben yanılıyor olamam.”

Bu cümle söylenmez ama yaşanır.

Ve o an, karanlık aydınlık ilan edilir.

Anlatmak İsteyenlere Bir Not

Bir duvarı iterek deviremezsin.

Ancak zaman, nem ve çatlak iş görür.

Gücün ve sabrın varsa deneyebilirsin.

Ama şunu bilerek:

Hiç kimse bir başkasının mantığıyla değişmez.

İnsan ancak kendi kırılma anıyla dönüşür.

Zamansal olarak değer mi?

Cevap garanti değildir.

En Tehlikeli Hâl

Cehalet değil.

Eminlik.

Bilmemek değil.

Bilmediğini bilmemek.

Karanlıkta olmak değil.

Karanlığı aydınlık sanmak.

Çünkü karanlık olduğunu bilen biri ışık arar.

Ama aydınlıkta olduğunu zanneden biri kapıları kapatır.

Ve kapalı kapılara konuşulmaz.

