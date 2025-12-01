onedio
Uzun Zaman Sonra İlk Kez: Yan Yana Filmi Gişede Büyük Başarı Yakaladı, İzleyici Çok Etkilendi!

Uzun Zaman Sonra İlk Kez: Yan Yana Filmi Gişede Büyük Başarı Yakaladı, İzleyici Çok Etkilendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 23:08

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerinde yer aldığı ve ilk iki haftasında gişe rekoru kıran Yan Yana filminden yeni bir rekor daha geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı Yan Yana filmi rekor ardından rekora imza atıyor.

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı Yan Yana filmi rekor ardından rekora imza atıyor.

'Intouchables' filminin uyarlaması olan Yan Yana filmi, ilk haftasında 500 bin izleyiciye ulaşmış ve 2025 yılının en iyi açılış yapan filmi olmuştu.

Hemen arkasından bu da yetmemiş, Yan Yana'dan ikinci haftasında da rekor gelmişti. Film, 2. hafta sonunda en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırmış, birinci hafta sonu 204 bin ve ikinci hafta sonu 312 bin seyirciyle %52,9'luk bir artış göstermişti. 

Bu sayede de tüm zamanların rekorunu kırarak 2017'de vizyona giren Ayla filmini geçmişti.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in resmen döktürdüğü, sosyal medyayı da ayağa kaldıran Yan Yana'dan yeni bir ilk geldi.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in resmen döktürdüğü, sosyal medyayı da ayağa kaldıran Yan Yana'dan yeni bir ilk geldi.

Çok uzun bir aradan sonra ilk kez bir film Türkiye'de bu kadar rağbet görürken, filmi yaklaşık iki haftada toplam 1 milyon 399 bin seyirciye ulaştı!

twitter.com
twitter.com

