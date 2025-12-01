Uzun Zaman Sonra İlk Kez: Yan Yana Filmi Gişede Büyük Başarı Yakaladı, İzleyici Çok Etkilendi!

'Intouchables' filminin uyarlaması olan Yan Yana filmi, ilk haftasında 500 bin izleyiciye ulaşmış ve 2025 yılının en iyi açılış yapan filmi olmuştu.

Hemen arkasından bu da yetmemiş, Yan Yana'dan ikinci haftasında da rekor gelmişti. Film, 2. hafta sonunda en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırmış, birinci hafta sonu 204 bin ve ikinci hafta sonu 312 bin seyirciyle %52,9'luk bir artış göstermişti.

Bu sayede de tüm zamanların rekorunu kırarak 2017'de vizyona giren Ayla filmini geçmişti.