Tarih Öncesi Dönemlerden Günümüze: Evcilleştirilmiş Antik Hayvanları İnceliyoruz
Tarih Öncesi Dönemlerden Günümüze: Evcilleştirilmiş Antik Hayvanları İnceliyoruz
Günümüzde evcil hayvanlarımızla çok sık vakit geçiririz. Evlerimizde baktığımız kedi ve köpeklerimiz, çiftliklerde bakımını yaptığımız at, inek veya keçi gibi hayvanlar... Peki pek çok hayvanın evcilleştirilmesinin kökeninin MÖ 10.000 ile 2500 yılları arasındaki sürece dayandığını biliyor musunuz? O zaman ayrıntıları incelemeye başlamadan önce söyleyebiliriz ki: 'Evcilleştirme insanlık tarihini derinden etkileyen bir olgudur.'
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