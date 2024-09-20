Tarih Öncesi Dönemlerden Günümüze: Evcilleştirilmiş Antik Hayvanları İnceliyoruz

Kedilerin evcilleştirilmesi en çok Eski Mısır toplumuyla ilişkilendirilse de evcilleştirilmiş kedinin ilk kanıtı Kıbrıs'ta bulunmuştur. Fare ve pek çok farklı böcek türüyle mücadele de ön plana çıksa da dini ritüellerin de bir parçası olarak görülürlerdi. Mısırlılar kendilerini olduğu gibi kedilerini de mumyaladılar. Ayrıca piramitlerde ki lüks odalarına onları yerleştirdiler. Hatta Mısırlıların taptığı kedi tanrıçası bile vardı. Bu nasıl bir sevgi!

Kaynak: Egypt Museum