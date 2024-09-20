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Tarih Öncesi Dönemlerden Günümüze: Evcilleştirilmiş Antik Hayvanları İnceliyoruz

Tarih Öncesi Dönemlerden Günümüze: Evcilleştirilmiş Antik Hayvanları İnceliyoruz

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
20.09.2024 - 16:19

Günümüzde  evcil hayvanlarımızla çok sık vakit geçiririz. Evlerimizde baktığımız kedi ve köpeklerimiz, çiftliklerde bakımını yaptığımız at, inek veya keçi gibi hayvanlar... Peki pek çok hayvanın evcilleştirilmesinin kökeninin MÖ 10.000 ile 2500 yılları arasındaki sürece dayandığını biliyor musunuz? O zaman ayrıntıları incelemeye başlamadan önce söyleyebiliriz ki: 'Evcilleştirme insanlık tarihini derinden etkileyen bir olgudur.'

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İnsanlığın ilk sadık dostu: Köpekler

İnsanlığın ilk sadık dostu: Köpekler

Günümüzde olduğu gibi Eski Mısır'da da köpekler 'İnsanın en iyi arkadaşı' olarak kabul edilmektedir. İlk evcilleştirilen hayvanlar arasında yer alan köpeğin evcilleştirilme tarihi 10 bin yıl öncesine kadar geriye gider. Böylece avcılıkta insanlara yardım etmek için kullanılan ilk hayvanlardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Et, süt ve yün deposu: Koyun ve Keçi

Et, süt ve yün deposu: Koyun ve Keçi

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren insanlar beslenme, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için koyun, keçi ve sığırı evcilleştirmeye başlamıştır. Mezopotamya’daki Bereketli Hilal olarak isimlendirilen alanda gerçekleşen ilk  koyun ve keçi evcilleştirilmesi aslında  buğday ve arpa gibi bitkilerin insanlar tarafından kullanılmaya başlamasıyla hız kazanmıştır.

Ne Porsche, Ne Bugatti... Tarih öncesi dönemin hız ve uzak mesafe hakimi: At

Ne Porsche, Ne Bugatti... Tarih öncesi dönemin hız ve uzak mesafe hakimi: At

Uzun mesafe taşımacılığında bir devrim niteliği taşıyan atlar yaklaşık 6.000 yıl önce Orta Asya'da evcilleştirildi.Seyehat etme, avcılık ve savaşta hız kazanmak için kullanılan atlar uygarlık tarihinin gelişiminde etkili olan unsurlar arasında yer almaya devam etmektedir.

Kaynak: British Museum

Eski Mısır'ın kutsal koruyucusu: Kedi

Eski Mısır'ın kutsal koruyucusu: Kedi

Kedilerin evcilleştirilmesi en çok Eski Mısır toplumuyla ilişkilendirilse de evcilleştirilmiş kedinin ilk kanıtı Kıbrıs'ta bulunmuştur. Fare ve pek çok farklı böcek türüyle mücadele de ön plana çıksa da dini ritüellerin de bir parçası olarak görülürlerdi. Mısırlılar kendilerini olduğu gibi kedilerini de mumyaladılar. Ayrıca piramitlerde ki lüks odalarına onları yerleştirdiler. Hatta Mısırlıların taptığı kedi tanrıçası bile vardı. Bu nasıl bir sevgi!

Kaynak: Egypt Museum

Tarımda gücün simgesi: İnek ve Sığır

Tarımda gücün simgesi: İnek ve Sığır

Tarımda gücün simgesi olmakla birlikte süt üretiminin kaynağını oluşturan inek, sığır gibi hayvanlar yaklaşık 8.000 yıl öncesi evcilleştirilmeye başlandı.İnsanoğlu bahsedilen hayvanları bir yandan evcilleştirip onlardan yararlanırken dini hayatlarının da bir parçası haline getirmeyi başardılar. Eski Mısır'da farklı tanrıların sığır formunda olduğu betimlenirken  birçok boğa da mumyalanmıştır.

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Tarihin sıfır noktasında bile betimlendi: Domuz

Tarihin sıfır noktasında bile betimlendi: Domuz

12 bin yıllık geçmişiyle bilinen Göbeklitepe'den günümüze... Yaklaşık 9.000 yıl önce evcilleştirildiği düşünülen domuzlar, insanlığın başlangıcı için önemli bir protein kaynağı haline gelmiştir.

Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Yumurtanın evrimi: Tavuk

Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Yumurtanın evrimi: Tavuk

Tavukların ilk evcilleştirilmesi, yaklaşık 8.000 yıl önce gerçekleşmiştir. Avlanma amacıyla yakalanmış ilk tavuk, daha sonra evcilleştirilmiştir. Başlangıçta, tavukların dövüş ve ritüel amaçlarla kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak zamanla, tavuklar et ve yumurta üretimi için değerli hale gelmiştir. Tavukların evcilleştirilmesi, özellikle Asya ve Orta Doğu'da, tarım toplumlarının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

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