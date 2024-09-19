Ortak Dil Fransızca mı? Evlilik Cüzdanları ve Sözleşmelerin Neden Fransızca Hazırlandığını İnceliyoruz

Evlilik cüzdanınızdan uluslararası anlaşmalara kadar birçok önemli belgenin neden Fransızca hazırlandığını merak ettiniz mi? Fransızca, bir zamanlar diplomasinin ve hukukun dillerinden biri olarak kabul ediliyordu. Peki bu güçlü dilin dünya sahnesindeki etkisi nasıl bu kadar büyük oldu?

Fransızcanın dünya genelindeki hukuki belgelerde nasıl bu kadar baskın hale geldiğini keşfediyoruz!

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