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Ortak Dil Fransızca mı? Evlilik Cüzdanları ve Sözleşmelerin Neden Fransızca Hazırlandığını İnceliyoruz

Ortak Dil Fransızca mı? Evlilik Cüzdanları ve Sözleşmelerin Neden Fransızca Hazırlandığını İnceliyoruz

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
19.09.2024 - 17:22

Evlilik cüzdanınızdan uluslararası anlaşmalara kadar birçok önemli belgenin neden Fransızca hazırlandığını merak ettiniz mi? Fransızca, bir zamanlar diplomasinin ve hukukun dillerinden biri olarak kabul ediliyordu. Peki bu güçlü dilin dünya sahnesindeki etkisi nasıl bu kadar büyük oldu? 

Fransızcanın dünya genelindeki hukuki belgelerde nasıl bu kadar baskın hale geldiğini keşfediyoruz!

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Uluslararası diplomasi ve hukukta hakim bir dil haline gelen Fransızca, Fransız kültürel etkisinin ve Fransa'nın diplomatik gücünün bir sonucudur.

Uluslararası diplomasi ve hukukta hakim bir dil haline gelen Fransızca, Fransız kültürel etkisinin ve Fransa'nın diplomatik gücünün bir sonucudur.

Fransızca, Hint-Avrupa Dilleri Ailesi'nin Avrupa koluna ait olup, Latince kökenli Roman dilleri grubundandır. 2014 yılında Uluslararası Frankofoni Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 274 milyon kişi tarafından konuşulan beşinci en yaygın dil, İngilizceden sonra yabancı dil olarak öğrenilen ikinci dildir. Ticaret ve bilişimde ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü en çok kullanılan dildir. Ayrıca, 125 milyon kişi Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenmektedir.

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İngilizce yerine tercih edilen diplomasi dili Fransızcanın da oldukça köklü bir tarihi mevcut.

İngilizce yerine tercih edilen diplomasi dili Fransızcanın da oldukça köklü bir tarihi mevcut.

Fransızca, sadece dünya genelinde yaygın konuşulan bir dil değil, aynı zamanda uluslararası antlaşmalarda da sıkça tercih edilen bir dil. Bu durumun arkasında, Fransız kültürünün ve diplomasi tarihinin güçlü etkisi yatıyor. Fransızca, bir zamanlar Avrupa'da diplomasinin ve hukukun ana dili olarak kabul edilirdi ve bu miras, günümüzde de devam ediyor. Uluslararası anlaşmaların çoğu hala Fransızca olarak hazırlanıyor. Çünkü bu dil, küresel diplomasi tarihinin bir parçası olarak saygınlık kazanmış durumda.

Peki tek sebebi sadece bu mu? Tabii ki hayır...

Peki tek sebebi sadece bu mu? Tabii ki hayır...

Fransızcanın dil ve özellikle kelime yapıları belirsizlik yaratabilecek bir yapıya sahip değildir.

Fransızcada eş anlamlı sözcükler olmadığı için uluslararası antlaşmalarda da herhangi bir karışıklık yaşanmıyor.

Fransızcada eş anlamlı sözcükler olmadığı için uluslararası antlaşmalarda da herhangi bir karışıklık yaşanmıyor.

Fransızcada Türkçede olduğu gibi bir mecaz anlam kavramı yoktur.

Fransızcada Türkçede olduğu gibi bir mecaz anlam kavramı yoktur.

Fransızca, tıpkı Türkçe gibi mecaz anlamlar üzerine kurulu bir dil yapısına sahip değildir. Bu durum, Fransızcanın uluslararası anlaşmalarda tercih edilmesinin en doğal sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diplomatik metinlerde ve anlaşmalarda, açık, net ve kesin ifadeler büyük önem taşır. Böylece bu dil, uluslararası hukukta güvenilir ve şeffaf bir iletişim aracı olarak öne çıkar. Bu yüzden, birçok önemli sözleşme Fransızca olarak hazırlanır.

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Ayrıca Fransızcada kelime sonlarında yer alan sessiz harflerin vurgulanmasından dolayı siyasi anlaşmaların dilini daha anlaşılır hale getirdi.

Ayrıca Fransızcada kelime sonlarında yer alan sessiz harflerin vurgulanmasından dolayı siyasi anlaşmaların dilini daha anlaşılır hale getirdi.

Sessiz harflerin belirginliği yazılı ve sözlü iletişimde daha net olunmasını da sağlar.

Belirsizliklerin olmamasından dolayı Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO, NATO gibi kurum ve organizasyonlar resmi dil olarak Fransızcayı tercih ederler.

Belirsizliklerin olmamasından dolayı Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO, NATO gibi kurum ve organizasyonlar resmi dil olarak Fransızcayı tercih ederler.

Yapılan anlaşmalarda anlam bozukluğu olmaması için, Fransızca kullanımı oldukça yaygın bir dil oldu.

Evlilik cüzdanlarının da Fransızca olduğunu biliyor muydunuz?

Evlilik cüzdanlarının da Fransızca olduğunu biliyor muydunuz?

Bahsettiğimiz üzere Fransızcanın net ve mecazsız yapısı, belgelerde kesinlik sağladığı için tercih ediliyor. Yani, evlilik cüzdanınızda Fransızca görmeniz şaşırtıcı değil, aksine tarihten gelen bir miras!

Türkiye'nin 1953'te Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu'na üye olmasından dolayı evlilik sözleşmesi de dahil olmak üzere pek çok anlaşmaları Fransızca tutmak zorundadır.

Türkiye'nin 1953'te Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu'na üye olmasından dolayı evlilik sözleşmesi de dahil olmak üzere pek çok anlaşmaları Fransızca tutmak zorundadır.

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (C.I.E.C.), 1950 yılında Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre tarafından kuruldu. Komisyonun amacı, üye ülkelerde şahıs, aile ve vatandaşlık konularında hukuki düzenlemeleri uyumlu hale getirmek ve nüfus idarelerindeki teknikleri geliştirmektir. Türkiye 1953'te katıldı ve Komisyon'un resmi dili Fransızcadır. Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde olan bu komisyon, çeşitli Avrupa ülkelerini kapsıyor ve bazı ülkeler gözlemci statüsünde bulunuyor.

Kaynak

Sonuç olarak, Fransızcanın tarihi diplomasi ve hukuktaki köklü yeri, evlilik cüzdanları dahil birçok sözleşmenin hala bu dilde hazırlanmasının ardındaki sırdır. Uluslararası anlaşmaların kesinliği için Fransızca, tarihin bizlere bıraktığı bir miras olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak, Fransızcanın tarihi diplomasi ve hukuktaki köklü yeri, evlilik cüzdanları dahil birçok sözleşmenin hala bu dilde hazırlanmasının ardındaki sırdır. Uluslararası anlaşmaların kesinliği için Fransızca, tarihin bizlere bıraktığı bir miras olarak karşımıza çıkıyor.

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