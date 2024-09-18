Müzik Ruhun Gıdası Diye Boşuna Denilmemiş: Tarih Öncesi Dönemlerdeki Müzik Aletleri

Kitara, Eski Mısır'dan gelen bir çalgı olup, tahta bir çerçeveye gerilen tellerden oluşurdu. Mızrap ya da parmakla çalınırdı. Hellenler tarafından MÖ 7. yüzyılda phorminx’in geliştirilmesiyle daha karmaşık ama daha çok ses veren bir hale getirildi. Genellikle 7 ya da 8 telli olan bu enstrüman, daha çok profesyonel müzisyenler tarafından kullanılırdı.