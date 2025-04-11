Murat Ağırel'den Kendisine Ağır İthamlarda Bulunan Haber7 Yazarı Ferhat Murat'a Sert Cevap
Dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkan ve ardından adli kontrol ile serbest bırakılan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel ile ilgili gündem devam ediyor. Serbest kalan gazetecilerin bugünkü hedefinde Haber7 yazarı Ferhat Murat vardı. Ferhat Murat'ın iddialarına Murat Ağırel'in cevabı ise sert oldu. Detaylar içeriğimizde 👇
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Gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel, dün sabah tehdit ve şantaj suçlamalarıyla evlerinden gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen gazeteciler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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Soykan ve Ağırel'in serbest kalmasından sonra Haber7 yazarı Ferhat Murat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ağırel'i hedef alarak şunları yazdı:
Yüksek meblağda para talep edilmiş...
Murat Ağırel'in Haber7 yazarına cevabı ise sert oldu 👇
"Rezil desem rezil değilsin"
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