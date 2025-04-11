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Murat Ağırel'den Kendisine Ağır İthamlarda Bulunan Haber7 Yazarı Ferhat Murat'a Sert Cevap

Murat Ağırel'den Kendisine Ağır İthamlarda Bulunan Haber7 Yazarı Ferhat Murat'a Sert Cevap

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.04.2025 - 17:17 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 17:22

Dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkan ve ardından adli kontrol ile serbest bırakılan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel ile ilgili gündem devam ediyor. Serbest kalan gazetecilerin bugünkü hedefinde Haber7 yazarı Ferhat Murat vardı. Ferhat Murat'ın iddialarına Murat Ağırel'in cevabı ise sert oldu. Detaylar içeriğimizde 👇

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Gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel, dün sabah tehdit ve şantaj suçlamalarıyla evlerinden gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen gazeteciler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel, dün sabah tehdit ve şantaj suçlamalarıyla evlerinden gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen gazeteciler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Yasadışı bahis suçundan tutuklu olan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork, gazetecilerine kendisine şantaj ve baskı yaptığını iddia ederek savcılığa şikayette bulunmuştu.

Soykan ve Ağırel'in serbest kalmasından sonra Haber7 yazarı Ferhat Murat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ağırel'i hedef alarak şunları yazdı:

Soykan ve Ağırel'in serbest kalmasından sonra Haber7 yazarı Ferhat Murat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ağırel'i hedef alarak şunları yazdı:

'Erkan Kork’un iddiasına göre; bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan kendisinden yüksek bir meblağda para talebinde bulunmuş.

Erkan Kork teklifi kabul etmeyince yazı, program ve kitapta ismi yer almış.

Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel ile ilgili suçlamaları öğrenmek için kaynaklarımla görüştüm.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve kayyım atanan Flash TV, Payfix ve PozitifBank’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, savcılık tarafından zaten yasa dışı bahis soruşturması kapsamında teknik takipte idi…'

Yüksek meblağda para talep edilmiş...

Yüksek meblağda para talep edilmiş...

'Erkan Kork’un iddiasına göre; Murat Ağırel, yazdığı yasa dışı bahis konusunu ele alan kitabına isminin konulmaması karşılığında Erkan Kork’tan çok yüksek bir meblağ para (rakam bende mevcut) talep ediyor.

Aynı zamanda köşe yazılarında ve televizyon programlarında da ‘yasa dışı bahis’ haber dosyası içerisinde isminin konu edilmesi ile ilgili de tehdit ediliyor.

Erkan Kork; teklifi kabul etmeyince kitaba ismi konuluyor, köşe yazılarına ve televizyon programlarına da ismi konu ediliyor.'

Murat Ağırel'in Haber7 yazarına cevabı ise sert oldu 👇

Murat Ağırel'in Haber7 yazarına cevabı ise sert oldu 👇

'YALANCIYA ÖZEL BİLGİ

Sen adi bir yalancısın. Ne emniyet, ne savcılık, ne de herhangi bir resmi soruşturma evrağında yer almayan bir iftirayı, “sözde bilgi aldım” süsüyle pazarlayıp halkı zehirliyorsun.

Daha önce de söyledim: Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım. Ama sen ispatlayamazsan, aynı tavrı göstereceksin. Hodri meydan!

Kirli Çark adlı kitabım Ocak 2025’te yayımlandı. Kitapta Erkan Kork’un adı dahi geçmez. Hakkındaki iddianame ve MASAK raporu 2024 yılına ait. davada yargılanan kişi iddianameyi göndermese böyle bir davadan haberim dahi yoktu .Kork ile Görüşmemiz mi? 2025 Mart ayında gerçekleşti. Yeni kitabım çıktıktan, Flash TV satıldıktan 3 ay sonra ! Ve ardından bu kişinin cevap hakkına riayet ederek Cumhuriyet’te dört ayrı yazı kaleme aldım. Hepsi belgeli, hepsi cevap hakkına saygılı.'

"Rezil desem rezil değilsin"

"Rezil desem rezil değilsin"

'Şimdi çıkmışsın, oturduğun yerden hikâye uyduruyorsun. Kuyruk acını biliyorum. Rezil olmanın hıncını almaya çalışıyorsun. Ama delikanlı ol biraz diyeceğim ama nafile…Cesaretin varsa iddia dediklerini belgeli şekilde açıkla.

Senin gibi hiçbir bilgiye sahip olmadan ekranlara çıkanlar bu ülkenin asıl sorunudur. En büyük haberin, elinde sopayla soba ısısı hesaplamak olan sen, büyüklerinin işine karışma. Rezil desem rezil değilsin, utanmaz desem yüzün kalmamış.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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