Murat Ağırel'den Kendisine Ağır İthamlarda Bulunan Haber7 Yazarı Ferhat Murat'a Sert Cevap

'YALANCIYA ÖZEL BİLGİ

Sen adi bir yalancısın. Ne emniyet, ne savcılık, ne de herhangi bir resmi soruşturma evrağında yer almayan bir iftirayı, “sözde bilgi aldım” süsüyle pazarlayıp halkı zehirliyorsun.

Daha önce de söyledim: Bu yazdıklarının tek bir satırını belgele, kalemimi kırayım. Ama sen ispatlayamazsan, aynı tavrı göstereceksin. Hodri meydan!

Kirli Çark adlı kitabım Ocak 2025’te yayımlandı. Kitapta Erkan Kork’un adı dahi geçmez. Hakkındaki iddianame ve MASAK raporu 2024 yılına ait. davada yargılanan kişi iddianameyi göndermese böyle bir davadan haberim dahi yoktu .Kork ile Görüşmemiz mi? 2025 Mart ayında gerçekleşti. Yeni kitabım çıktıktan, Flash TV satıldıktan 3 ay sonra ! Ve ardından bu kişinin cevap hakkına riayet ederek Cumhuriyet’te dört ayrı yazı kaleme aldım. Hepsi belgeli, hepsi cevap hakkına saygılı.'