Murat Ağırel ve Timur Soykan Gözaltına Alınmıştı: Yasa Dışı Bahisten Tutuklanan Patron Şikayet Etmiş
Murat Ağırel ve Timur Soykan Gözaltına Alınmıştı: Yasa Dışı Bahisten Tutuklanan Patron Şikayet Etmiş
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınmıştı. İki gazetecinin gözaltına alınma sebebinin, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Bank Pozitif ve Flash Haber TV’nn sahibi Erkan Kork’un şikayeti olduğu ortaya çıkmıştı.
Erkan Kork’un “beni tehdit ettiler” diyerek yaptığı şikayetin detayları da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en çok konuşulan gazetecilerinden Timur Soykan ile Murat Ağırel sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Beni tehdit ettiler”
“Bana baskıcı ve bunaltıcı sorular sordular”
Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın