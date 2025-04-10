Murat Ağırel ve Timur Soykan Gözaltına Alınmıştı: Yasa Dışı Bahisten Tutuklanan Patron Şikayet Etmiş

Erkan Korkun’un şikayet dilekçesindeki ifadeleri de ortaya çıktı.

'Ben kanalı aldıktan iki ay sonra gazeteci Murat Ağırel beni aradı ve benimle röportaj istediğini söyledi. Ben kendilerini ofisime davet ettim ancak onlar kabul etmediler onlar beni Cumhuriyet Gazetesine davet ettiler bende bunu kabul etmedim en son Trump Tower isimli iş merkezinin altında bulunan Midpoint isimli yerde buluşma ayarladık.

Normal şartlarda benimle görüşmek isteyen onlar olmasına rağmen basın etik kurallarına aykırı davranarak ve üst perdeden konuşarak beni ayaklarına çağırmaya çalıştılar bende kabul etmedim. Buluştuğumuzda Murat Ağırel, Timur Soykan isimli gazeteci ile birlikte geldi. Yaklaşık 2-3 saat görüştük. Her iki tarafta karşılıklı rıza ile görüşmeyi kayıt altına aldı. Timur Soykan bana hiç soru sormadı ve herhangi bir isnatta bulunmadı. Ancak Murat Ağırel özellikle Asliye Ceza Mahkemesindeki davamla alakalı sorular sordu ben bu gazetecilere kendi davamla herhangi bir bilgi veya belge paylaşımında bulunmadım ama nereden temin ettiklerinin bilmemekle beraber ellerinde benimle alakalı bütün bilgiler ve dava ile ilgili bilgiler vardı.”