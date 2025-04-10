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Murat Ağırel ve Timur Soykan Gözaltına Alınmıştı: Yasa Dışı Bahisten Tutuklanan Patron Şikayet Etmiş

Murat Ağırel ve Timur Soykan Gözaltına Alınmıştı: Yasa Dışı Bahisten Tutuklanan Patron Şikayet Etmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 12:30

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınmıştı. İki gazetecinin gözaltına alınma sebebinin, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Bank Pozitif ve Flash Haber TV’nn sahibi Erkan Kork’un şikayeti olduğu ortaya çıkmıştı.

Erkan Kork’un “beni tehdit ettiler” diyerek yaptığı şikayetin detayları da ortaya çıktı.

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Türkiye’nin en çok konuşulan gazetecilerinden Timur Soykan ile Murat Ağırel sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Türkiye’nin en çok konuşulan gazetecilerinden Timur Soykan ile Murat Ağırel sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İki gazetecinin gözaltına alınma sebebinin, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un şikeyi olduğu ortaya çıkmıştı.

Erkan Kork ayrıca Flash Haber TV’nin de sahibiydi.

“Beni tehdit ettiler”

“Beni tehdit ettiler”

Erkan Korkun’un şikayet dilekçesindeki ifadeleri de ortaya çıktı.

'Ben kanalı aldıktan iki ay sonra gazeteci Murat Ağırel beni aradı ve benimle röportaj istediğini söyledi. Ben kendilerini ofisime davet ettim ancak onlar kabul etmediler onlar beni Cumhuriyet Gazetesine davet ettiler bende bunu kabul etmedim en son Trump Tower isimli iş merkezinin altında bulunan Midpoint isimli yerde buluşma ayarladık.

Normal şartlarda benimle görüşmek isteyen onlar olmasına rağmen basın etik kurallarına aykırı davranarak ve üst perdeden konuşarak beni ayaklarına çağırmaya çalıştılar bende kabul etmedim. Buluştuğumuzda Murat Ağırel, Timur Soykan isimli gazeteci ile birlikte geldi. Yaklaşık 2-3 saat görüştük. Her iki tarafta karşılıklı rıza ile görüşmeyi kayıt altına aldı. Timur Soykan bana hiç soru sormadı ve herhangi bir isnatta bulunmadı. Ancak Murat Ağırel özellikle Asliye Ceza Mahkemesindeki davamla alakalı sorular sordu ben bu gazetecilere kendi davamla herhangi bir bilgi veya belge paylaşımında bulunmadım ama nereden temin ettiklerinin bilmemekle beraber ellerinde benimle alakalı bütün bilgiler ve dava ile ilgili bilgiler vardı.

“Bana baskıcı ve bunaltıcı sorular sordular”

“Bana baskıcı ve bunaltıcı sorular sordular”

“Konuşma içeriği beni baskılamak Flash TV'nin tarafımca satın alınmasından ötürü beni geri atım attırmaya yönelik konuşmalar şeklinde oldu. Hatta görüşmeyi sonlandırdığımızda benim ses kaydım devam ederken Murat Ağırel bana hitaben 23 Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyamı da kastederek 'hakkınızda açılmış davalar var ve iddialar var, neye güvenerek bu kanalı aldınız' şeklinde baskın ve bastırıcı beyanlarda da bulundu. O günden sonra beni yıldırabilmek adına şirketlerim ve hakkımda karalayıcı ve suçlayıcı yazı serileri yayınlamaya başladı. Ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Timur Soykan başta Murat Ağırel isimli gazetecini yaptığı haberleri çok fazla desteklemedi ve retweet yapmadı. Ancak ben tutuklandıktan sonraki süreçte benim hakkımda yayın yapmaya başladı.

Özellikle Murat Ağırel ve Timur Soykan ile ilgili yaptığımız görüşme ve akabinde beni ve şirketlerimi karalayıcı yayınları özelinde özellikle Flash Haber Tv'nin tarafımca satın alınmasını engellemek adına habercilik etiğine aykırı davranarak beni baskılayıcı ve üzerime isnatta bulunucu şekilde eylemlerde bulunmaları nedeniyle şikayetçiyim.'

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
twitter.com

'Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.

Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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