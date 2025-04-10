Murat Ağırel’in Son Açıklaması Gündem Oldu: "Kaç Kişiyi Daha Tutuklayacaksınız?"

Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve başkaca şirketlerinin yöneticileri geçtiğimiz günlerde “7258 sayılı yasaya muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”suçlarından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; bu soruşturmanın şüphelileri Flash TV’nin satın alınması konusunda mağduriyet yaşadıklarını ileri sürdü.

Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın kendilerini tehdit ettikleri ve şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, Soykan ve Ağırel hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.