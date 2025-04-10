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Murat Ağırel’in Son Açıklaması Gündem Oldu: "Kaç Kişiyi Daha Tutuklayacaksınız?"

Murat Ağırel’in Son Açıklaması Gündem Oldu: "Kaç Kişiyi Daha Tutuklayacaksınız?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 09:40

Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gazetecinin “Flash Haber TV'nin devri ve satın alınması hususunda şantaj ve tehdit' iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Murat Ağırel’in Onlar TV isimli YouTube kanalında yaptığı son açıklamaları ise gözaltına alınması sonrasında sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Avukatının bugün ifadeye gideceğini açıkladığı gazeteci Murat Ağırel ile birlikte Timur Soykan sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Avukatının bugün ifadeye gideceğini açıkladığı gazeteci Murat Ağırel ile birlikte Timur Soykan sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Flash TV’nin sahibi Erkan Kork ve başkaca şirketlerinin yöneticileri geçtiğimiz günlerde “7258 sayılı yasaya muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”suçlarından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; bu soruşturmanın şüphelileri Flash TV’nin satın alınması konusunda mağduriyet yaşadıklarını ileri sürdü. 

Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın kendilerini tehdit ettikleri ve şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, Soykan ve Ağırel hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.

Murat Ağırel son açıklamasında Türkiye’de hukuk sisteminden şikayet etmişti.

Murat Ağırel son açıklamasında Türkiye’de hukuk sisteminden şikayet etmişti.

YouTube üzerinde yayın yapanan Onlar TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Murat Ağırel, Türkiye’de her kesimden insanın mağdur olduğunu, mağdur olanın sesini yükselttiğinde de “vatan haini” olarak damgalandığını söyledi.

Son yayınında “Daha kaç kişiyi gözaltına alacaksınız? Kaç kişiyi tutuklayacaksınız?” diyen Murat Ağırel de bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İşte Murat Ağırel’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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