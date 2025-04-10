Murat Ağırel’in Son Açıklaması Gündem Oldu: "Kaç Kişiyi Daha Tutuklayacaksınız?"
Murat Ağırel’in Son Açıklaması Gündem Oldu: "Kaç Kişiyi Daha Tutuklayacaksınız?"
Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gazetecinin “Flash Haber TV'nin devri ve satın alınması hususunda şantaj ve tehdit' iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Murat Ağırel’in Onlar TV isimli YouTube kanalında yaptığı son açıklamaları ise gözaltına alınması sonrasında sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Avukatının bugün ifadeye gideceğini açıkladığı gazeteci Murat Ağırel ile birlikte Timur Soykan sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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Murat Ağırel son açıklamasında Türkiye’de hukuk sisteminden şikayet etmişti.
İşte Murat Ağırel’in açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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