Murat Ağırel ile Mahkemeye Sevk Edilen Timur Soykan Duruşma Esnasında Resim Çizdi
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, bu sabah gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Flash TV'nin el değiştirme sürecinde, kanalı satın alan kişilere yönelik 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla gözaltına alınan gazeteciler hakim karşısına çıktı. Duruşma esnasında Timur Soykan'ın çizdiği resim ise sosyal medyada gündem oldu.
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Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah saatlerinde evler gözaltına alınmışlardı.
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Soykan ve Ağırel, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken gazetecilerin verdiği ifadeler de ortaya çıkmıştı.
Murat Ağırel de ifadesinde "Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim" dedi.
DW Türkçe'den Serkan Ocak, Timur Soykan'ın mahkeme salonunda çizdiği resmi sosyal medya hesabından böyle paylaştı.
İşte Timur Soykan'ın duruşma esnasında çizdiği resim 👇
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