Murat Ağırel ile Mahkemeye Sevk Edilen Timur Soykan Duruşma Esnasında Resim Çizdi

Timur Soykan ifadesinde şu sözleri kullandı: 'Biz gazeteciyiz ve özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri hakkında haberler hazırlıyoruz. Murat Ağırel de bu konuda haberlere ve kitaplara imza atıyor. Ben de yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda haber ve kitaplar yazdım. Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis davası olduğunu öğrendik, dosyayı inceledik. Haberi geliştirmek ve yanıt hakkını kullanması için onu aradık. Görüşmenin amacı haber yapmaktır.'