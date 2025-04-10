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Murat Ağırel ile Mahkemeye Sevk Edilen Timur Soykan Duruşma Esnasında Resim Çizdi

Murat Ağırel ile Mahkemeye Sevk Edilen Timur Soykan Duruşma Esnasında Resim Çizdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.04.2025 - 22:40

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, bu sabah gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Flash TV'nin el değiştirme sürecinde, kanalı satın alan kişilere yönelik 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla gözaltına alınan gazeteciler hakim karşısına çıktı. Duruşma esnasında Timur Soykan'ın çizdiği resim ise sosyal medyada gündem oldu.

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Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah saatlerinde evler gözaltına alınmışlardı.

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah saatlerinde evler gözaltına alınmışlardı.

Gazetecilerin gözaltına alınma sebebinin yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Bank Pozitif ve Flash Haber TV’nn sahibi Erkan Kork’un şikayeti olduğu ortaya çıkmıştı.

Soykan ve Ağırel, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken gazetecilerin verdiği ifadeler de ortaya çıkmıştı.

Soykan ve Ağırel, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken gazetecilerin verdiği ifadeler de ortaya çıkmıştı.

Timur Soykan ifadesinde şu sözleri kullandı: 'Biz gazeteciyiz ve özellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri hakkında haberler hazırlıyoruz. Murat Ağırel de bu konuda haberlere ve kitaplara imza atıyor. Ben de yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda haber ve kitaplar yazdım. Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis davası olduğunu öğrendik, dosyayı inceledik. Haberi geliştirmek ve yanıt hakkını kullanması için onu aradık. Görüşmenin amacı haber yapmaktır.'

Murat Ağırel de ifadesinde "Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim" dedi.

Murat Ağırel de ifadesinde "Baskı altına almaya çalışsam kamuya açık alanda görüşmez, ses kaydı almasına izin vermezdim" dedi.

'Kendisini baskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez, aksine kendi belirlediğim ve benim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası voktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim voktur. Sadece gazetecilik vaptım.'

DW Türkçe'den Serkan Ocak, Timur Soykan'ın mahkeme salonunda çizdiği resmi sosyal medya hesabından böyle paylaştı.

DW Türkçe'den Serkan Ocak, Timur Soykan'ın mahkeme salonunda çizdiği resmi sosyal medya hesabından böyle paylaştı.

İşte Timur Soykan'ın duruşma esnasında çizdiği resim 👇

İşte Timur Soykan'ın duruşma esnasında çizdiği resim 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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