Gazeteci Timur Soykan Narin Cinayetiyle İlgili Düğüme Dönen Konuları Çarpıcı Bir Şekilde Analiz Etti
Gazeteci Timur Soykan Narin Cinayetiyle İlgili Düğüme Dönen Konuları Çarpıcı Bir Şekilde Analiz Etti
Narin Güran cinayetiyle ilgili her geçen gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Timur Soykan, cinayetle ilgili düğüme dönen konuları tek tek analiz etti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde her geçen gün dakika yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Narin’in kaybolmasından 7 dakika sonra Nevzat Bahtiyar'ın cesedi dereye attığı, 18 dakikalık sürede ise aracın cesetle birlikte durduğu tespit edildi.
Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan ise Narin cinayetiyle ilgili dikkat çekici analizlerde bulundu. Soykan'ın açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken detaylar şöyle 👇
İlk dikkat çeken şey mesajların silinmesi. Salim Güran cinayetin bir numaralı şüphelisi. 12 gün sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Onu şüpheli yapan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ama sadece o değil. Beyaz arabasında Narin'in izleri bulundu.
Köyde telefonlarla ilgili çok önemli bir temizlik yapılmış. Bir kayıp vakası varken 23 Ağustos'ta Salim Güran telefonundaki tüm mesajları özel bir program yükleyerek siliyor. Sonra farklı gerekçeler söyledi ama bu nasıl refleks? Burada bir destek var. Bu işleri çok iyi bilen birinin desteği
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Narin'in öldürüldüğü alanı gören 15 ev var. Bir tane tanık yok. Köylüler konuşmuyor. Farklı ifadeler veriyor. Burada bir sır olduğu düşünülüyor.
Narin'in kaybolduğu alan köyün en hareketli yeri. Orada şöyle bir durum dikkat çekiyor. Salim Güran köyün gençlerini davetiye dağıtmak üzere çevre köylere ilçelere hatta şehirlere gönderiyor. Köydeki kişilerin sayısı azalıyor.
Köyde olan 20'ye yakın kişi patates hat kullanıp jandarmaya ihbar yapıp yanlış yönlendiriyor. En profesyonel cinayette bile böyle organizasyon yok. Siz patates hattı nereden biliyorsunuz? Demek ki sizin bir suç geçmişiniz var.
Mermi ve silahların yok edildiği iddiaları var. Nasıl araya kaynadı, bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Salim Güran ifade değiştirdi, 'hayat kadınları ile görüşmelerim olduğu için sildim' dedi. Mermiyi o da unutturdu. 380 mermi niye buharlaştı, kimse sormuyor.
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