Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'a Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sabah gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın gözaltı sebebi saatler sonra Gezi Parkı eylemleri olduğu ortaya çıkmıştı. Ev hapsiyle serbest kalan İsmail Saymaz'ın son günlerdeki sessizliği eleştiriliyor. Eleştirilere gazeteci Nevşin Mengü yanıt verdi.
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Ev hapsindeki İsmail Saymaz sessizliğini koruyor.
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Nevşin Mengü sert yanıt verdi.
"İsmail Saymaz’a yöneltilen suçlama çok ciddi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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