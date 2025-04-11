onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'a Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'a Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 20:59 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 21:22

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sabah gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın gözaltı sebebi saatler sonra Gezi Parkı eylemleri olduğu ortaya çıkmıştı. Ev hapsiyle serbest kalan İsmail Saymaz'ın son günlerdeki sessizliği eleştiriliyor. Eleştirilere gazeteci Nevşin Mengü yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev hapsindeki İsmail Saymaz sessizliğini koruyor.

Ev hapsindeki İsmail Saymaz sessizliğini koruyor.

Gezi Davası'na eklenmek istenen İsmail Saymaz o günlerde yaptığı gazetecilik faaliyetleri sebebiyle yargılanmış ve ev hapsi cezası almıştı. Ancak İsmail Saymaz'ın ev hapsi alan diğer isimlere bakarak yaşananlara dair hiçbir açıklama yapmaması eleştirildi.

Nevşin Mengü sert yanıt verdi.

Nevşin Mengü sert yanıt verdi.

Nevşin Mengü yayınında İsmail Saymaz'ın neden konuşmadığına dair gelen yorumlara değindi ve meslektaşına destek oldu. Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'ın yargılandığı davaya dikkat çekerek konuşamamasının normal olduğunu ima etti.

"İsmail Saymaz’a yöneltilen suçlama çok ciddi"

"İsmail Saymaz’a yöneltilen suçlama çok ciddi"

Nevşin Mengü, 'İsmail Saymaz nerede neden konuşmuyor diye soruyorsunuz. İsmail çok yıpratıcı bir süreç yaşadı' dedi. Mengü daha sonra “İktidarın İsmail Saymaz’a yönelttiği suçlama çok ciddi. Gezi Davası’na bağlarlarsa müebbetle falan yargılarlar. Atıyorlar, tutuyorlar ayıptır! Kendinizi önce bir İsmail Saymaz’ın yerine koyun.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın