Nevşin Mengü, İsmail Saymaz'a Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Nevşin Mengü, 'İsmail Saymaz nerede neden konuşmuyor diye soruyorsunuz. İsmail çok yıpratıcı bir süreç yaşadı' dedi. Mengü daha sonra “İktidarın İsmail Saymaz’a yönelttiği suçlama çok ciddi. Gezi Davası’na bağlarlarsa müebbetle falan yargılarlar. Atıyorlar, tutuyorlar ayıptır! Kendinizi önce bir İsmail Saymaz’ın yerine koyun.” dedi.