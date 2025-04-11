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İmamoğlu İnşaat'a Kayyum Atandı: Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

İmamoğlu İnşaat'a Kayyum Atandı: Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 20:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında flaş gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasından İmamoğlu İnşaat da bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'ndan kayyum atanmasına karşı ilk açıklama geldi. Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarını Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü TV ekranlarında aktardı.

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İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmasının ardından Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama.

İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmasının ardından Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama.

Hasan İmamoğlu ilk açıklamasını gazeteci Saygı Öztürk'e yaptı. Hasan İmamoğlu'nun dedikleri şöyle oldu:

'Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum. Bu şirketi 1968 yılında kurdum. O günden bu yana hayatımı bu şirketlere verdim. Devlet el koymaya karar vermiş. Zaten ayın 23’ünden beri kapalıyız. 7-8 kişi geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama üzüntüden artık söyleyemiyorum. Vergilerim var, param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım vardı günlerdir satışını yapamıyorum. 1968 yılında kurduğum şirkete gelenlere şöyle dedim: Burayı kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz diyecek bir şeyim yok, tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim.'

Kayyum atanan şirketlerin listesi:

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında 101 kişiye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında 101 kişiye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Eee yani

Nasıl temiz bir yüz , nasıl bir feraset ,sonradan görme olmamak bu işte , aferin ata olmak bu işte

Buggadar Gordi

Miçotakis bir yer ayarlasın size.

Jonathan

Size ayarladığından biliyorsunuz. Anlıyorum. Amerika ve İsrail’e yaptığınız kucak dansına ara verseniz her şey çok güzel olacak.

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