İmamoğlu İnşaat'a Kayyum Atandı: Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında flaş gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasından İmamoğlu İnşaat da bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'ndan kayyum atanmasına karşı ilk açıklama geldi. Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarını Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü TV ekranlarında aktardı.
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İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmasının ardından Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama.
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İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında 101 kişiye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Nasıl temiz bir yüz , nasıl bir feraset ,sonradan görme olmamak bu işte , aferin ata olmak bu işte
Miçotakis bir yer ayarlasın size.
Size ayarladığından biliyorsunuz. Anlıyorum. Amerika ve İsrail’e yaptığınız kucak dansına ara verseniz her şey çok güzel olacak.
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