İmamoğlu İnşaat'a Kayyum Atandı: Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

Hasan İmamoğlu ilk açıklamasını gazeteci Saygı Öztürk'e yaptı. Hasan İmamoğlu'nun dedikleri şöyle oldu:

'Çok üzgünüm, üzülmeye mecburum. Bu şirketi 1968 yılında kurdum. O günden bu yana hayatımı bu şirketlere verdim. Devlet el koymaya karar vermiş. Zaten ayın 23’ünden beri kapalıyız. 7-8 kişi geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama üzüntüden artık söyleyemiyorum. Vergilerim var, param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım vardı günlerdir satışını yapamıyorum. 1968 yılında kurduğum şirkete gelenlere şöyle dedim: Burayı kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz diyecek bir şeyim yok, tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim.'