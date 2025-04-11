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Ümit Özdağ’dan Çok Konuşulacak Osman Kavala İtirafı: "Keşke Sahip Çıksaydım"

Ümit Özdağ’dan Çok Konuşulacak Osman Kavala İtirafı: "Keşke Sahip Çıksaydım"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 20:25

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osman Kavala itirafında bulundu. Gazeteci Bahar Feyzan’a konuşan Özdağ, “Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum” dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak’tan bu yana tutuklu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak’tan bu yana tutuklu.

Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025 tarihinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklandı. O tarihten bu yana Marmara Cezaevi'nde bulunan Ümit Özdağ, gazeteci Bahar Feyzan'a konuştu. 

Feyzan, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ümit Özdağ, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu olan Kavala hakkında dikkat çeken sözler söyledi.

Ümit Özdağ: "Keşke daha önce sahip çıksaydım Osman Kavala’ya.”

Ümit Özdağ: "Keşke daha önce sahip çıksaydım Osman Kavala’ya.”
twitter.com

Bahar Feyzan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Silivri’de Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. 

İddianamesini sordum. 

Ama en önemlisi; Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önce sahip çıksaydım, Osman Kavala’ya dedi. 

Bir gazeteci olarak gözlemim siyasi duvarlarını yıkan bir Ümit Özdağ ile karşılaştım.

"Hukuk; herkese, siyasi görüşünden bağımsız olarak, eşit uygulanmalıdır."

"Hukuk; herkese, siyasi görüşünden bağımsız olarak, eşit uygulanmalıdır."
twitter.com

Feyzan'ın paylaşımına yorum yapan avukat Buğra Çetinkaya ise şu paylaşımı yaptı:

'Ümit hocamla az önce görüştüm ve Bahar hanımın tivitini sordum kendisine, verdiği cevabı kendisinin isteği üzerine aynen paylaşıyorum:

Evet, Bahar hanıma; “Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önce sahip çıksaydım Osman Kavala’ya.” diye söyledim.

Çünkü hukuk; herkese, siyasi görüşünden bağımsız olarak, eşit uygulanmalıdır.

Politik duvarlarımın çizgisini, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği belirler ve bu duvarlar yıkılamaz.

Türk devletinin temellerini de hukuk belirler. Hukuk duvarlarını korumak her Türk vatandaşının ve özellikle Türk milliyetçilerinin görevidir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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