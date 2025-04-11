Ümit Özdağ’dan Çok Konuşulacak Osman Kavala İtirafı: "Keşke Sahip Çıksaydım"

Feyzan'ın paylaşımına yorum yapan avukat Buğra Çetinkaya ise şu paylaşımı yaptı:

'Ümit hocamla az önce görüştüm ve Bahar hanımın tivitini sordum kendisine, verdiği cevabı kendisinin isteği üzerine aynen paylaşıyorum:

Evet, Bahar hanıma; “Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önce sahip çıksaydım Osman Kavala’ya.” diye söyledim.

Çünkü hukuk; herkese, siyasi görüşünden bağımsız olarak, eşit uygulanmalıdır.

Politik duvarlarımın çizgisini, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği belirler ve bu duvarlar yıkılamaz.

Türk devletinin temellerini de hukuk belirler. Hukuk duvarlarını korumak her Türk vatandaşının ve özellikle Türk milliyetçilerinin görevidir.”