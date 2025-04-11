Ümit Özdağ’dan Çok Konuşulacak Osman Kavala İtirafı: "Keşke Sahip Çıksaydım"
Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osman Kavala itirafında bulundu. Gazeteci Bahar Feyzan’a konuşan Özdağ, “Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak’tan bu yana tutuklu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ümit Özdağ: "Keşke daha önce sahip çıksaydım Osman Kavala’ya.”
"Hukuk; herkese, siyasi görüşünden bağımsız olarak, eşit uygulanmalıdır."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın