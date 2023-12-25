Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Neden Tutuklu? İşte Osman Kavala'nın Biyografisi
Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Neden Tutuklu? İşte Osman Kavala'nın Biyografisi
Ekonomi ve işletme eğitimleri alan Osman Kavala, babasının vefatının ardından aile şirketinin başına geçti. 2002 yılından beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Kavala, TEMA, TÜRSAK, TESEV, Tarih Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. Peki Osman Kava kimdir, eğitimi nedir? Osman Kavala neden tutuklandı?
İşte, Osman Kavala'nın biyografisi....
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Osman Kavala Kimdir?
Osman Kavala'nın Eğitimi
Osman Kavala'nın Yayıncılık Hayatı
Osman Kavala, 1990'lardan bu yana birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı.
Osman Kavala Gezi Parkı Davası Nedir?
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Osman Kavala Neden Tutuklu?
Osman Kavala Hakkında Son Durum
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