Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Neden Tutuklu? İşte Osman Kavala'nın Biyografisi

İlk olarak 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Osman Kavala, 'Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla' suçlandı.

Kavala ile birlikte 15 kişi daha İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı ve davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tahliyesi talep edilen Kavala uzun bir süre cezaevinde kaldı. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak 18 Şubat 2020 tarihinde görülen son duruşmada ise Osman Kavala'da dahil tüm sanıklar için beraat kararı verildi.