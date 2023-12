Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Neden Tutuklu? İşte Osman Kavala'nın Biyografisi

Osman Kavala, lise eğitimine İstanbul'da Robert Lisesi'nde başladı ve buradan 1975 yılında mezun oldu. Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme ve Manchester Üniversitesi'nde Ekonomi alanında lisans eğitimi aldı.

Kavala, doktora eğitimine New York'taki The New School for Social Research'te başladı. Fakat babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında ani ölümü üzerine eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a döndü ve aile işlerini yönetmeye başladı.