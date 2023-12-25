Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Neden Tutuklu? İşte Osman Kavala'nın Biyografisi

Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Neden Tutuklu? İşte Osman Kavala'nın Biyografisi

Osman Kavala
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.12.2023 - 13:18

Ekonomi ve işletme eğitimleri alan Osman Kavala, babasının vefatının ardından aile şirketinin başına geçti. 2002 yılından beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Kavala, TEMA, TÜRSAK, TESEV, Tarih Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı. Peki Osman Kava kimdir, eğitimi nedir? Osman Kavala neden tutuklandı? 

İşte, Osman Kavala'nın biyografisi....

İçeriğin Devamı Aşağıda

Osman Kavala Kimdir?

Osman Kavala Kimdir?

2 Ekim 1957 yılında Paris'te dünyaya gelen Osman Kavala, Necla ve Mehmet Osman Kavala'nın oğludur. 

İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, 1988 yılında Ayşe Buğra ile dünyaevine girdi.

Osman Kavala'nın Eğitimi

Osman Kavala'nın Eğitimi

Osman Kavala, lise eğitimine İstanbul'da Robert Lisesi'nde başladı ve buradan 1975 yılında mezun oldu. Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme ve Manchester Üniversitesi'nde Ekonomi alanında lisans eğitimi aldı. 

Kavala, doktora eğitimine New York'taki The New School for Social Research'te başladı. Fakat babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında ani ölümü üzerine eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a döndü ve aile işlerini yönetmeye başladı.

Osman Kavala'nın Yayıncılık Hayatı

Osman Kavala'nın Yayıncılık Hayatı

Türkiye'ye dönüşünün ardından, çeşitli yayınevlerinin kuruluş süreçlerinde etkin bir rol üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kurucu ekibi arasında yer aldı. 1985 yılında ise Aras Yayıncılık'ın kurucu üyeleri arasında yer aldıktan sonra yönetim kurulu üyeliğini de üstlendi.

Osman Kavala, 1990'lardan bu yana birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı.

Osman Kavala, 1990'lardan bu yana birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı.

Osman Kavala, 2002 yılından beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını üstleniyor. 

Osman Kavala'nın kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak yer aldığı diğer sivil toplum örgüleri ise şu şekilde: 

 Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı

Osman Kavala Gezi Parkı Davası Nedir?

Osman Kavala Gezi Parkı Davası Nedir?

İlk olarak 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Osman Kavala, 'Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla' suçlandı. 

Kavala ile birlikte 15 kişi daha İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı ve davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tahliyesi talep edilen Kavala uzun bir süre cezaevinde kaldı. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak 18 Şubat 2020 tarihinde görülen son duruşmada ise Osman Kavala'da dahil tüm sanıklar için beraat kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Osman Kavala Neden Tutuklu?

Osman Kavala Neden Tutuklu?

Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olarak yargılandığı davada beraatine karar verilen Osman Kavala hakkında beraat kararı verildiği gün henüz tahliye edilmeden, '15 Temmuz soruşturması' kapsamından tekrar gözaltına alındı. Ve yeniden tutuklandı. 

 “Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan, “suçun ağırlığı ve Gezi davasından beraat etmesi nedeniyle kaçma tehlikesi olduğu” gerekçesiyle 19 Şubat 2020 tarihinde Osman Kavala için tutuklama kararı verildi.

Osman Kavala Hakkında Son Durum

Osman Kavala Hakkında Son Durum

Gezi Parkı ve 15 Temmuz soruşturması kapsamında yargılanan Osman Kavala hakkında 25 Nisan 2022'de mahkeme heyeti tarafından karar verildi. Mahkeme heyeti, Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
17
5
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?