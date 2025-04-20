Şeyma Subaşı, Eczacılık Öğrencilerine Konuşma Yapmasına Anlam Veremeyen Kullanıcıların Diline Düştü!
En son eski kocası Meedo ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Subaşı, bir özel üniversitenin etkinliğinde kürsüye çıkarak Sassy markasını temsilen bir konuşma gerçekleştirdi. Subaşı'nın eczacılık öğrencilerine yaptığı konuşmaya anlam veremeyen kullanıcıların diline ise fena dolandı!
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Şeyma Subaşı, aşklarıyla magazinin en çok ilgisini çeken ünlülerimizden.
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Subaşı, bir özel üniversitede gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Eczacılık öğrencilerine konuşma yapması ise dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi:
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