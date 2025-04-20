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Şeyma Subaşı, Eczacılık Öğrencilerine Konuşma Yapmasına Anlam Veremeyen Kullanıcıların Diline Düştü!

Şeyma Subaşı, Eczacılık Öğrencilerine Konuşma Yapmasına Anlam Veremeyen Kullanıcıların Diline Düştü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 20:02

En son eski kocası Meedo ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Subaşı, bir özel üniversitenin etkinliğinde kürsüye çıkarak Sassy markasını temsilen bir konuşma gerçekleştirdi. Subaşı'nın eczacılık öğrencilerine yaptığı konuşmaya anlam veremeyen kullanıcıların diline ise fena dolandı!

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Şeyma Subaşı, aşklarıyla magazinin en çok ilgisini çeken ünlülerimizden.

Şeyma Subaşı, aşklarıyla magazinin en çok ilgisini çeken ünlülerimizden.

Tatilleri, ilişkileri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Subaşı, adeta sosyal medyanın biricik fenomeni haline geldi. Subaşı, asıl çıkışını Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle yaptı. 2013 yılında çiftin kızları Melisa dünyaya geldi. Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, 2018’de yollarını ayırarak herkesi epey şaşırttı. 2021 yılında bu kez Mısırlı iş insanı Mohamed Alsaloussi (nam-ı diğer Meedo) ile gündeme geldi. Lüks tatiller, evlenme teklifleri ve sürpriz nişan derken, 2023 Mayıs’ında Fas’ta masalsı bir düğünle dünyaevine girdiler. Ancak bu peri masalı da uzun sürmedi. Çift, 2023 yılı sonunda boşanma kararı aldı.

Şeyma Subaşı, en son model sevgilisi Marlon ile birlikte epey mutlu mesut bir birliktelik yaşıyordu. Fakat ikilinin ayrılık haberi geçtiğimiz günlerde geldi. Aşkta henüz aradığını ne yazık ki bulamadı Şeyma!

Subaşı, bir özel üniversitede gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Eczacılık öğrencilerine konuşma yapması ise dikkat çekti.

Subaşı, bir özel üniversitede gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Eczacılık öğrencilerine konuşma yapması ise dikkat çekti.

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video üzerinden Şeyma Subaşı'nın alanı olmayan konuda konuşma yapması sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Sassy markasını temsilen oraya giden Şeyma Subaşı, kongrede markasının diğer üyeleriyle birlikte bulundu.

İşte o paylaşım:

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi:

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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