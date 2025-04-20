Şeyma Subaşı, Eczacılık Öğrencilerine Konuşma Yapmasına Anlam Veremeyen Kullanıcıların Diline Düştü!

Tatilleri, ilişkileri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Subaşı, adeta sosyal medyanın biricik fenomeni haline geldi. Subaşı, asıl çıkışını Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle yaptı. 2013 yılında çiftin kızları Melisa dünyaya geldi. Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, 2018’de yollarını ayırarak herkesi epey şaşırttı. 2021 yılında bu kez Mısırlı iş insanı Mohamed Alsaloussi (nam-ı diğer Meedo) ile gündeme geldi. Lüks tatiller, evlenme teklifleri ve sürpriz nişan derken, 2023 Mayıs’ında Fas’ta masalsı bir düğünle dünyaevine girdiler. Ancak bu peri masalı da uzun sürmedi. Çift, 2023 yılı sonunda boşanma kararı aldı.

Şeyma Subaşı, en son model sevgilisi Marlon ile birlikte epey mutlu mesut bir birliktelik yaşıyordu. Fakat ikilinin ayrılık haberi geçtiğimiz günlerde geldi. Aşkta henüz aradığını ne yazık ki bulamadı Şeyma!