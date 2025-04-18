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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 01:17

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Anne Hathaway

Anne Hathaway

Austin Butler

Austin Butler

Blake Lively

Blake Lively

Cardi B

Cardi B

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld
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Hailey Bieber

Hailey Bieber

Jesse Metcalfe

Jesse Metcalfe

Tom Hardy

Tom Hardy

Sadie Sink

Sadie Sink

Phoebe Dynevor & Cameron Fuller

Phoebe Dynevor & Cameron Fuller
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Justin Bieber

Justin Bieber

Larsa Pippen & Jeff Coby

Larsa Pippen & Jeff Coby
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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