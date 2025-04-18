Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Anne Hathaway
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Austin Butler
Blake Lively
Cardi B
Hailee Steinfeld
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Hailey Bieber
Jesse Metcalfe
Tom Hardy
Sadie Sink
Phoebe Dynevor & Cameron Fuller
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Justin Bieber
Larsa Pippen & Jeff Coby
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