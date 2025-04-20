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Emojiyle Kapatmada Level Atlattılar: Neslihan Atagül, Paylaşımında Oğlu Aziz'in Yüzünü Gülle Kapattı

Emojiyle Kapatmada Level Atlattılar: Neslihan Atagül, Paylaşımında Oğlu Aziz'in Yüzünü Gülle Kapattı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 17:57

2016 yazında evlenip mutlu bir yuva kuran ünlü çift, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz ay oğulları Aziz'i kucaklarına almışlardı. 

Yüzünü bir türlü göstermedikleri bebekleriyle çekirdek aile pozu veren çiftin, Aziz'in yüzünü kapatmak için buldukları yol dikkatlerden kaçmadı.

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Magazin dünyasının haklarında en çok iddia ortaya atılan çiftlerinden biri Neslihan ve Kadir Doğulu çifti biliyorsunuz.

Magazin dünyasının haklarında en çok iddia ortaya atılan çiftlerinden biri Neslihan ve Kadir Doğulu çifti biliyorsunuz.

2016'da masalsı diyebileceğimiz bir düğünle dünyaevine giren çift, 2013 yılında 'Fatih Harbiye' dizisinde başrolü paylaşırken tanışmıştı. Dizi setindeki yakınlaşma kısa sürede gerçek olmuş ve 2014’te ünlü çift aşklarını ilan etmişti.

Geçtiğimiz senelerde ise Kadir Doğulu'nun bir yapımda rol aldığı sırada başka bir kadın oyuncuyla “fazla samimi” görüntüleri basına yansımıştı. Hemen ardından, çiftin evliliğinde kriz olduğu söylentileri çıkmıştı. Ancak Neslihan Atagül, bu haberleri sert bir dille yalanladı. “Evliliğimizde sorun yok. Bu tür haberler bizi yıpratmıyor,” dedi.

Neslihan Atagül, geçtiğimiz sene hamile olduğu iddiaları ortaya atılmaya başlayınca yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini doğrulamıştı.

Neslihan Atagül, geçtiğimiz sene hamile olduğu iddiaları ortaya atılmaya başlayınca yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini doğrulamıştı.

Göz göze, diz dize aşklarına tam gaz devam eden ünlü çift, bebekleri Aziz'i Mart ayında kucaklarına almışlardı. Aziz ismini ise Kadir Doğulu'nun Vuslat dizisindeki karakter ismi olduğunu açıklanmıştı.

Atagül, eşinin doğum gününü kutladığı bir paylaşımında çekirdek ailesinin bir fotoğrafına da yer verdi. Bu pozda, Aziz bebeğin yüzünü gülle kapatmaları dikkat çekti.

Atagül, eşinin doğum gününü kutladığı bir paylaşımında çekirdek ailesinin bir fotoğrafına da yer verdi. Bu pozda, Aziz bebeğin yüzünü gülle kapatmaları dikkat çekti.

'İyi ki doğdun baba.

Sen benim güvenli yerim, rehberim ve gücümsün.

Doğduğun için çok mutluyum.

Seni cümlelerle ifade edebileceğimden daha çok seviyorum ♥️' notunu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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