Emojiyle Kapatmada Level Atlattılar: Neslihan Atagül, Paylaşımında Oğlu Aziz'in Yüzünü Gülle Kapattı
2016 yazında evlenip mutlu bir yuva kuran ünlü çift, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz ay oğulları Aziz'i kucaklarına almışlardı.
Yüzünü bir türlü göstermedikleri bebekleriyle çekirdek aile pozu veren çiftin, Aziz'in yüzünü kapatmak için buldukları yol dikkatlerden kaçmadı.
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Magazin dünyasının haklarında en çok iddia ortaya atılan çiftlerinden biri Neslihan ve Kadir Doğulu çifti biliyorsunuz.
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Neslihan Atagül, geçtiğimiz sene hamile olduğu iddiaları ortaya atılmaya başlayınca yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini doğrulamıştı.
Atagül, eşinin doğum gününü kutladığı bir paylaşımında çekirdek ailesinin bir fotoğrafına da yer verdi. Bu pozda, Aziz bebeğin yüzünü gülle kapatmaları dikkat çekti.
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