Emojiyle Kapatmada Level Atlattılar: Neslihan Atagül, Paylaşımında Oğlu Aziz'in Yüzünü Gülle Kapattı

2016'da masalsı diyebileceğimiz bir düğünle dünyaevine giren çift, 2013 yılında 'Fatih Harbiye' dizisinde başrolü paylaşırken tanışmıştı. Dizi setindeki yakınlaşma kısa sürede gerçek olmuş ve 2014’te ünlü çift aşklarını ilan etmişti.

Geçtiğimiz senelerde ise Kadir Doğulu'nun bir yapımda rol aldığı sırada başka bir kadın oyuncuyla “fazla samimi” görüntüleri basına yansımıştı. Hemen ardından, çiftin evliliğinde kriz olduğu söylentileri çıkmıştı. Ancak Neslihan Atagül, bu haberleri sert bir dille yalanladı. “Evliliğimizde sorun yok. Bu tür haberler bizi yıpratmıyor,” dedi.