"Vücudumu Sergilediğim İçin Pişmanım" Diyen Rihanna, Kendi İç Çamaşırı Markası İçin Kameralar Karşısına Geçti
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Her daim "ben buradayım" demeyi seven imajıyla Rihanna, dünya çapında bir star olarak tanınıyor.
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Daha önce verdiği bir röportajda, "Vücudumu sergilediğim için pişmanım." diyen Rihanna, kendi iç çamaşırı markası için yeniden kameralar karşısına geçti.
Açık pembe iç çamaşırı ve düğün konseptli çekim ile büyük ses getirdi.
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