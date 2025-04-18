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"Vücudumu Sergilediğim İçin Pişmanım" Diyen Rihanna, Kendi İç Çamaşırı Markası İçin Kameralar Karşısına Geçti

"Vücudumu Sergilediğim İçin Pişmanım" Diyen Rihanna, Kendi İç Çamaşırı Markası İçin Kameralar Karşısına Geçti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 22:51

Şimdilerde müzik kariyerinden ziyade iş insanlığı kariyerine ağırlık veren Rihanna, kendi iç çamaşırı markası için kameralar karşısına geçti. Rihanna'nın iddialı pozları büyük yankı uyandırdı ve takipçilerini yeniden kendine hayran bıraktırmayı başardı.

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Her daim "ben buradayım" demeyi seven imajıyla Rihanna, dünya çapında bir star olarak tanınıyor.

Her daim "ben buradayım" demeyi seven imajıyla Rihanna, dünya çapında bir star olarak tanınıyor.

Sesiyle tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Rihanna, popülerliğine 2010'lu yıllarda kavuşmuştu. 'Umbrella', 'Diamonds', 'We Found Love' gibi pek çok şarkısı eğlence dünyasının vazgeçilmezi haline gelen Rihanna, Victoria's Secret Fashion Show gibi prestijli bir markanın defilesinde de sahne almıştı. Kostümleri, sahne duruşu ve etkileyici dişil yapısıyla kalplerimize işleyen Rihanna, unutulmaz sahne performanslarıyla hafızalarımıza kazınmayı da uzun yıllar içerisinde başarmıştı.

Kendisi aynı zamanda Asap Rocky ile yaşadığı aşkla da epey konuşuluyor. Malumunuz, Rihanna son yıllarda arka arkaya hamile kalmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha önce verdiği bir röportajda, "Vücudumu sergilediğim için pişmanım." diyen Rihanna, kendi iç çamaşırı markası için yeniden kameralar karşısına geçti.

Daha önce verdiği bir röportajda, "Vücudumu sergilediğim için pişmanım." diyen Rihanna, kendi iç çamaşırı markası için yeniden kameralar karşısına geçti.

Son dönemlerde müzik kariyerinin yanı sıra kendisini markasına adayan Rihanna, Fenty'i her geçen gün büyütmeye devam ediyor. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı, güçlü imajını markası adına sürdürmeye devam etse de anne olduktan sonra verdiği röportajda, geçmişinde verdiği müstehcenlik içeren pozlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Bizler de onun iddialı pozlarını bir daha göremeyiz zannetmiştik! Fakat öyle olmadı. Rihanna, markası için yeni iç çamaşırı koleksiyonuyla kameraları selamladı.

Açık pembe iç çamaşırı ve düğün konseptli çekim ile büyük ses getirdi.

Açık pembe iç çamaşırı ve düğün konseptli çekim ile büyük ses getirdi.

Şimdilerde ise herkes Rihanna'nın cesur pozlarını ve markanın yeni koleksiyonunu konuşuyor. 

Rihanna'nın bu stilini sizler nasıl buldunuz? Haydi, yorumlara!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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