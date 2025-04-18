"Vücudumu Sergilediğim İçin Pişmanım" Diyen Rihanna, Kendi İç Çamaşırı Markası İçin Kameralar Karşısına Geçti

Sesiyle tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Rihanna, popülerliğine 2010'lu yıllarda kavuşmuştu. 'Umbrella', 'Diamonds', 'We Found Love' gibi pek çok şarkısı eğlence dünyasının vazgeçilmezi haline gelen Rihanna, Victoria's Secret Fashion Show gibi prestijli bir markanın defilesinde de sahne almıştı. Kostümleri, sahne duruşu ve etkileyici dişil yapısıyla kalplerimize işleyen Rihanna, unutulmaz sahne performanslarıyla hafızalarımıza kazınmayı da uzun yıllar içerisinde başarmıştı.

Kendisi aynı zamanda Asap Rocky ile yaşadığı aşkla da epey konuşuluyor. Malumunuz, Rihanna son yıllarda arka arkaya hamile kalmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.