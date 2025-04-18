Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen, Miss World Yarışmasında Ülkemizi Temsil Etmeye Hazırlanıyor!
2024 senesinde gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında rakiplerini geride bırakarak birinci olan Türkiye güzelimiz İdil Bilgen, ülkemizi dünya güzellerinin yer aldığı Miss World yarışmasında temsil edecek.
İdil Bilgen, sayılı günlerin kaldığı yarışma gününe dair heyecanını ise sosyal medyasında paylaştı.
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İdil Bilgen'i birçoğumuz 2024 senesinde Miss Turkey unvanını kazanmasıyla tanıyoruz.
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İdil Bilgen, şimdilerde ülkemizi Hindistan'da gerçekleşecek Miss Wold yarışmasında temsil edecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyor.
İdil Bilgen'in paylaşımı için sizleri şöyle alalım:
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Türkiye’nin güzellik standartlarını resetledin İdil, tebrikler! Öyle yâda böyle coğrafyamızın kızısın, destekliyoruz. Başarılar.
Şabaniye kuaförde gibi olmuş.hic beğenmiyorum maalesef kimse kusuruma bakmasın.
Masallah cok guzel, umarim her sey istedigi gibi olur (kotu yorum yapmaya gelen olursa bi telefonun on kamerasi acabilirse sevinirim)
Bak hevesim kursagimda kaldi senin yüzünden