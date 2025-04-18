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Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen, Miss World Yarışmasında Ülkemizi Temsil Etmeye Hazırlanıyor!

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen, Miss World Yarışmasında Ülkemizi Temsil Etmeye Hazırlanıyor!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 21:48 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 21:55

2024 senesinde gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında rakiplerini geride bırakarak birinci olan Türkiye güzelimiz İdil Bilgen, ülkemizi dünya güzellerinin yer aldığı Miss World yarışmasında temsil edecek.

 İdil Bilgen, sayılı günlerin kaldığı yarışma gününe dair heyecanını ise sosyal medyasında paylaştı.

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İdil Bilgen'i birçoğumuz 2024 senesinde Miss Turkey unvanını kazanmasıyla tanıyoruz.

İdil Bilgen'i birçoğumuz 2024 senesinde Miss Turkey unvanını kazanmasıyla tanıyoruz.

Birincilik tacını taktığı andan itibaren sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu kendisi. Nitekim birkaç ünlü isimlerimiz de dahil olmak üzere bazı kesimler tarafından Bilgen'in birinciliği eleştirilmişti. Bilgen'in 'güzellik standartlarına uygun bulunmaması' geniş bir yankı uyandırmıştı. Buna rağmen, birçok kişi tarafından da İdil Bilgen, adım attığı yeni yolculuğunda alkışlar ve destek mesajlarıyla motive edilmişti. 

Kendisi olumsuz eleştirilere kulak asmadan çıktığı yolda durmadan ilerlemeye devam etmişti. Aynı zamanda bir doktor olan Türkiye güzeli, mesleğine devam etme kararı alarak doktorluk mesleğini icra ettirdi.

Bilgen'in babası, Ekim 2023'ten itibaren Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen olması bazı çevrelerde yarışmada torpil iddialarının ortaya atılmasına da neden olmuştu.

İdil Bilgen, şimdilerde ülkemizi Hindistan'da gerçekleşecek Miss Wold yarışmasında temsil edecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyor.

İdil Bilgen, şimdilerde ülkemizi Hindistan'da gerçekleşecek Miss Wold yarışmasında temsil edecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyor.

'Geri sayım başladı! Resmi Miss World çekimlerim çok yakında düşüyor🤍🇹🇷 7-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Hindistan'ın görkemli Telangana ülkesinde güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum' notunu düştüğü bir paylaşım yapan Bilgen, fotoğraf çekimlerinden kareleri derleyip paylaştı.

İdil Bilgen'in paylaşımı için sizleri şöyle alalım:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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Jonathan

Türkiye’nin güzellik standartlarını resetledin İdil, tebrikler! Öyle yâda böyle coğrafyamızın kızısın, destekliyoruz. Başarılar.

Kerem Senol

Şabaniye kuaförde gibi olmuş.hic beğenmiyorum maalesef kimse kusuruma bakmasın.

herbo golog

Masallah cok guzel, umarim her sey istedigi gibi olur (kotu yorum yapmaya gelen olursa bi telefonun on kamerasi acabilirse sevinirim)

Bulent Dogan

Bak hevesim kursagimda kaldi senin yüzünden