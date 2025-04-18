Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen, Miss World Yarışmasında Ülkemizi Temsil Etmeye Hazırlanıyor!

Birincilik tacını taktığı andan itibaren sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu kendisi. Nitekim birkaç ünlü isimlerimiz de dahil olmak üzere bazı kesimler tarafından Bilgen'in birinciliği eleştirilmişti. Bilgen'in 'güzellik standartlarına uygun bulunmaması' geniş bir yankı uyandırmıştı. Buna rağmen, birçok kişi tarafından da İdil Bilgen, adım attığı yeni yolculuğunda alkışlar ve destek mesajlarıyla motive edilmişti.

Kendisi olumsuz eleştirilere kulak asmadan çıktığı yolda durmadan ilerlemeye devam etmişti. Aynı zamanda bir doktor olan Türkiye güzeli, mesleğine devam etme kararı alarak doktorluk mesleğini icra ettirdi.

Bilgen'in babası, Ekim 2023'ten itibaren Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen olması bazı çevrelerde yarışmada torpil iddialarının ortaya atılmasına da neden olmuştu.