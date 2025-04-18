Mabel Matiz'den 19 Mart Sürecinin Ardından Protestolarda Tutuklanan Öğrencilere Anlamlı Şarkı
İmamoğlu süreci, özellikle Mart aynın sonlarında sıcak gündemi oluşturmuş ve İBB Başkanı'nın tutuklanması kararını onaylamayan vatandaşlar, Saraçhane Meydanı'nda toplanıp protesto yürüyüşleri gerçekleştirmişti.
Mabel Matiz, bu yürüyüşlerden ve halkın direnişinden ilhamla yeni şarkısı 'Gök Mavi'yi yazdı. Matiz'in yeni şarkısı dün gece tüm dijital platformlarda yayınlandı.
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Türk pop müziğin nevi şahsına münhasır ismi Mabel Matiz'i tanımayanınız yoktur.
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Matiz, yeni şarkısı "Gök Mavi"yi geçtiğimiz akşam yayınladı.
Mabel Matiz'in "Gök Mavi" şarkısını merak edenleri şöyle alalım👇🏼
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