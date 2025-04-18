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Mabel Matiz'den 19 Mart Sürecinin Ardından Protestolarda Tutuklanan Öğrencilere Anlamlı Şarkı

Mabel Matiz'den 19 Mart Sürecinin Ardından Protestolarda Tutuklanan Öğrencilere Anlamlı Şarkı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 17:55

İmamoğlu süreci, özellikle Mart aynın sonlarında sıcak gündemi oluşturmuş ve İBB Başkanı'nın tutuklanması kararını onaylamayan vatandaşlar, Saraçhane Meydanı'nda toplanıp protesto yürüyüşleri gerçekleştirmişti. 

Mabel Matiz, bu yürüyüşlerden ve halkın direnişinden ilhamla yeni şarkısı 'Gök Mavi'yi yazdı. Matiz'in yeni şarkısı dün gece tüm dijital platformlarda yayınlandı.

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Türk pop müziğin nevi şahsına münhasır ismi Mabel Matiz'i tanımayanınız yoktur.

Türk pop müziğin nevi şahsına münhasır ismi Mabel Matiz'i tanımayanınız yoktur.

Mabel Matiz, sadece şarkılarıyla değil, tarzı, duruşu ve sahne enerjisiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Kendine has duruşunu ön plana çıkaran kreatif sanatçı, 2011’de kendi adını taşıyan ilk albümü 'Mabel Matiz' ile müzik dünyasına merhaba demişti. Ancak onu asıl yıldız yapan albüm 2013’te çıkan 'Yaşım Çocuk' oldu. Özellikle “Aşk Yok Olmaktır”, “Zor Değil” ve “Sultan Süleyman” o dönemlerin epey sevilen parçalarından olmayı başarmıştı. Sonraki albümü 'Gök Nerede', daha şiirsel bir albüm olmuştu. “Gel”, “Bir Hadise Var”, ve “Ahu” gibi parçalarla dinleyicisini adeta büyülemişti ama esas yükselişine, 2018’de çıkan 'Maya' albümüyle geçmişti. Albüm hem müzikal çeşitliliği hem de kültürel zenginliğiyle çok konuşulmuştu. “Mendilimde Kırmızım Var”, “Fırtınadayım”, “Sarmaşık” ve “Öyle Kolaysa” şarkıları ise albümün derinliğine derinlik katan, sözüyle ve müziğiyle insanı derinden etkileyen bir yapıya sahipti.

Matiz, yeni şarkısı "Gök Mavi"yi geçtiğimiz akşam yayınladı.

Matiz, yeni şarkısı "Gök Mavi"yi geçtiğimiz akşam yayınladı.

'Umudumuzu diri tutması dileğiyle' diyerek yayınladığı şarkısı, İmamoğlu süreci ve ardından özellikle üniversite öğrencilerinin başlattığı yürüyüşlere bir göndermeydi. Matiz, Beyazıt ve ODTÜ gibi sembol mekanlara yeni şarkısında yer vererek bu yürüyüşleri dizilerine kazıyarak, seneler geçse bile bu zamanları hatırlanacak bir esere imza atmış oldu. 

'ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var? Bunca filizin ortak bi’ düşü var' sözleriyle Mahmut Tanal'ın sözlerine atıfta bulunan Matiz, 'Ben o aydın günleri görürüm; görürüm inşallah, görürüm inşallah' sözleriyle gelecek günlere umutla baktığının altını çizdi.

Mabel Matiz'in "Gök Mavi" şarkısını merak edenleri şöyle alalım👇🏼

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Şarkının sözlerini detaylı olarak merak edenleri ise böyle alalım:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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