Mabel Matiz'den 19 Mart Sürecinin Ardından Protestolarda Tutuklanan Öğrencilere Anlamlı Şarkı

'Umudumuzu diri tutması dileğiyle' diyerek yayınladığı şarkısı, İmamoğlu süreci ve ardından özellikle üniversite öğrencilerinin başlattığı yürüyüşlere bir göndermeydi. Matiz, Beyazıt ve ODTÜ gibi sembol mekanlara yeni şarkısında yer vererek bu yürüyüşleri dizilerine kazıyarak, seneler geçse bile bu zamanları hatırlanacak bir esere imza atmış oldu.

'ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var? Bunca filizin ortak bi’ düşü var' sözleriyle Mahmut Tanal'ın sözlerine atıfta bulunan Matiz, 'Ben o aydın günleri görürüm; görürüm inşallah, görürüm inşallah' sözleriyle gelecek günlere umutla baktığının altını çizdi.