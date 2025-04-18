Saraçhane Gençliğine Yazdı: Mabel Matiz'in Yeni Şarkısı "Gök Mavi" Sözleri
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Gök Mavi” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkı, sosyal medya gündeminde kısa sürede üst sıralara yükseldi. Parçanın sözlerinde Beyazıt ve ODTÜ'deki öğrenci eylemlerine atıfta bulunuluyor. “Gök Mavi” şarkısı, “Saraçhane gençliği”ne ithaf edildi. Mabel Matiz şarkıyı “Umudumuzu diri tutması dileğiyle” notuyla paylaştı.
İşte Mabel Matiz'in Gök Mavi şarkısının sözleri...
“Umudumuzu diri tutması dileğiyle” notuyla paylaştığı şarkı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
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Mabel Matiz Gök Mavi Sözleri
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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