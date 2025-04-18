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Saraçhane Gençliğine Yazdı: Mabel Matiz'in Yeni Şarkısı "Gök Mavi" Sözleri

Saraçhane Gençliğine Yazdı: Mabel Matiz'in Yeni Şarkısı "Gök Mavi" Sözleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 13:07

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Gök Mavi” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkı, sosyal medya gündeminde kısa sürede üst sıralara yükseldi. Parçanın sözlerinde Beyazıt ve ODTÜ'deki öğrenci eylemlerine atıfta bulunuluyor. “Gök Mavi” şarkısı, “Saraçhane gençliği”ne ithaf edildi. Mabel Matiz şarkıyı “Umudumuzu diri tutması dileğiyle” notuyla paylaştı.

İşte Mabel Matiz'in Gök Mavi şarkısının sözleri...

“Umudumuzu diri tutması dileğiyle” notuyla paylaştığı şarkı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

“Umudumuzu diri tutması dileğiyle” notuyla paylaştığı şarkı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Gök Mavi'nin sözleri, son dönemde Türkiye’nin dört bir yanına yayılan öğrenci protestolarına açık göndermeler içeriyor. Özellikle Beyazıt’ta yıkılan polis barikatı ve ODTÜ’deki gözaltılar şarkının ana temasında yer alıyor. Mabel Matiz, şarkıyı Saraçhane gençliği için yazdığını duyurdu.

Mabel Matiz Gök Mavi Sözleri

Mabel Matiz Gök Mavi Sözleri

Beyazıt’ta yıkılır bi’ barikat

Geliyo devrim, annem, uyuma kalk

‘Bu çocuklar bi’ harika” diyorum

Bu zeka için vermeli zekât

Beyazıt’ta başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah

Kaçtım geldim yollar hep örülü

Al beni kollarına al asi gülüm

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır vermem

ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var

Bunca filizin ortak bi’ düşü var

Yok armut piş ağzıma düşü ver

‘Geri alıcaz hayatı’ diyo’ sokak

Vişnelik’de başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah, görürüm inşallah

Kaçtım, geldim, yollar hep örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır, vermem

Kaçtım, geldim, yollar h?p örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyetten d? hürüm

O benim yazgımdır, vermem

O benim çizgimdir, kırmızı

Özgürlük çalgımdır, susmaz

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim çizgimdir, kırmızı

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim damarımda akarken

Kim ona zincir vuracakmış

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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