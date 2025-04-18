Saraçhane Gençliğine Yazdı: Mabel Matiz'in Yeni Şarkısı "Gök Mavi" Sözleri

Gök Mavi'nin sözleri, son dönemde Türkiye’nin dört bir yanına yayılan öğrenci protestolarına açık göndermeler içeriyor. Özellikle Beyazıt’ta yıkılan polis barikatı ve ODTÜ’deki gözaltılar şarkının ana temasında yer alıyor. Mabel Matiz, şarkıyı Saraçhane gençliği için yazdığını duyurdu.