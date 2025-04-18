Sibel Can'ı Eşi Sanan Bir Hayranının Gönderdiği Koliden Neler Çıktı Neler: Paçalı Don, Bıçak...

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Sibel Can, anlattığı bir hayran hikayesiyle herkesi hem kahkahaya boğdu hem de tedirgin etti. Ünlü sanatçı, kendisini eşi sanan bir hayranın gönderdiği koliden çıkanları bir bir sıraladı. Lokumdan domatese, paçalı dondan kızına alınan elbiseye kadar akılalmaz hediyeler listesi şaşkınlık yarattı.

Ama asıl olay kolinin içinden çıkan bir bıçak oldu. Sibel Can’ın “Buraya kadar gülüyorduk ama sonrası korkunçtu” sözleri olayın vahametini ortaya koydu.

İşte Sibel Can’ın anlatımıyla yaşanan o garip ve ürkütücü olay…