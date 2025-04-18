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Sibel Can'ı Eşi Sanan Bir Hayranının Gönderdiği Koliden Neler Çıktı Neler: Paçalı Don, Bıçak...

Sibel Can'ı Eşi Sanan Bir Hayranının Gönderdiği Koliden Neler Çıktı Neler: Paçalı Don, Bıçak...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 13:14

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Sibel Can, anlattığı bir hayran hikayesiyle herkesi hem kahkahaya boğdu hem de tedirgin etti. Ünlü sanatçı, kendisini eşi sanan bir hayranın gönderdiği koliden çıkanları bir bir sıraladı. Lokumdan domatese, paçalı dondan kızına alınan elbiseye kadar akılalmaz hediyeler listesi şaşkınlık yarattı. 

Ama asıl olay kolinin içinden çıkan bir bıçak oldu. Sibel Can’ın “Buraya kadar gülüyorduk ama sonrası korkunçtu” sözleri olayın vahametini ortaya koydu. 

İşte Sibel Can’ın anlatımıyla yaşanan o garip ve ürkütücü olay…

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Yıllardır sahnelerin kraliçesi olan, hem sesiyle hem zarafetiyle hafızalara kazınan Sibel Can, bu kez sahne kıyafeti ya da yeni albümüyle değil, katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündemde.

Yıllardır sahnelerin kraliçesi olan, hem sesiyle hem zarafetiyle hafızalara kazınan Sibel Can, bu kez sahne kıyafeti ya da yeni albümüyle değil, katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündemde.

Uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Sibel Can, sürpriz yaparak İbrahim Selim’in sevilen YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk oldu. 

Kahkahalarla geçen programda zaman zaman duygu seli de yaşandı ama en çok konuşulan anlardan biri, Sibel Can’ın yaşadığı “fanatik hayran olayı” oldu.

İbrahim Selim’in “90’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusuna Sibel Can öyle bir cevap verdi ki; stüdyo önce kahkahaya boğuldu detayları duydukça da buz kesti.

İbrahim Selim’in “90’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusuna Sibel Can öyle bir cevap verdi ki; stüdyo önce kahkahaya boğuldu detayları duydukça da buz kesti.

Meğer yıllar önce Sibel Can’ı kendi karısı zanneden bir hayranı, eşiyle ve çocuklarıyla hayal dünyasında bambaşka bir hayat kurmuş. Sibel Can’ın deyimiyle, hayran önce domates, biber, açık lokum, reçel gibi eşyalarla dolu bir koli göndermiş. “Melisa’ya elbise aldım, lokumu da çok seviyor diye koydum” diyen bu hayran, mektubunda ise “Az kaldı karıcığım, yakında geliyorum” gibi cümlelerle adeta başka bir evrende yaşıyormuş.

Ancak olay bununla sınırlı kalmamış.

Ancak olay bununla sınırlı kalmamış.

Sibel Can, “Bir gün kolinin içinden bir de bıçak çıktı. İşte o an çok korktum” diyerek olayın ciddiyetini vurguladı. Hemen emniyete başvuran sanatçı, “Paçalı don lokum bir yere kadar ama bıçak olunca işin rengi değişti” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. 

Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış.

Sibel Can son olarak “Bunlar çok tehlikeli şeyler, hiç güzel şeyler değil” dedi.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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