Sibel Can'ı Eşi Sanan Bir Hayranının Gönderdiği Koliden Neler Çıktı Neler: Paçalı Don, Bıçak...
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Sibel Can, anlattığı bir hayran hikayesiyle herkesi hem kahkahaya boğdu hem de tedirgin etti. Ünlü sanatçı, kendisini eşi sanan bir hayranın gönderdiği koliden çıkanları bir bir sıraladı. Lokumdan domatese, paçalı dondan kızına alınan elbiseye kadar akılalmaz hediyeler listesi şaşkınlık yarattı.
Ama asıl olay kolinin içinden çıkan bir bıçak oldu. Sibel Can’ın “Buraya kadar gülüyorduk ama sonrası korkunçtu” sözleri olayın vahametini ortaya koydu.
İşte Sibel Can’ın anlatımıyla yaşanan o garip ve ürkütücü olay…
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Yıllardır sahnelerin kraliçesi olan, hem sesiyle hem zarafetiyle hafızalara kazınan Sibel Can, bu kez sahne kıyafeti ya da yeni albümüyle değil, katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündemde.
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İbrahim Selim’in “90’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusuna Sibel Can öyle bir cevap verdi ki; stüdyo önce kahkahaya boğuldu detayları duydukça da buz kesti.
Ancak olay bununla sınırlı kalmamış.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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