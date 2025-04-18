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Derin Talu Kimdir, Kaç Yaşında? Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Hakkında Merak Edilenler

Derin Talu Kimdir, Kaç Yaşında? Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 14:25

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medyada çektiği videolarla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İngilizce-Türkçe karışık konuşma tarzı ve özgün diksiyonuyla dillere düşen Talu, TikTok’ta viral olan videolarıyla sıkça konuşuluyor. 

Son olarak Acun Ilıcalı’nın eşi Çağla Altunkaya’nın taklidini yapmasıyla tekrar gündeme gelen genç isim, güzelliği ve tarzıyla da gençler arasında ikon haline geldi. Peki, Derin Talu kimdir? Kaç yaşında, nereli ve neler yapıyor? 

İşte detaylar…

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Derin Talu Kimdir?

Derin Talu Kimdir?

Derin Talu, 3 Eylül 2003 tarihinde New York’ta dünyaya geldi. Annesi, ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli; babası ise tanınmış mimar Eren Talu.

Ablası Deren Talu da modellik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan bir isim. Derin Talu, genç yaşta sosyal medya paylaşımları ve özgün tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Derin Talu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Recaizade Mahmud Ekrem’in de torunu.

Derin Talu Kaç Yaşında?

Derin Talu, 3 Eylül 2003 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

Derin Talu Nereli?

Derin Talu, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde doğdu. Ancak eğitim hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirdi.

Derin Talu'nun Kariyer Başlangıcı

Derin Talu'nun Kariyer Başlangıcı

Eğitimine İstanbul’da başlayan Derin Talu, lise yıllarının ardından kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles’a taşındı.

Oyunculuk ve modellik alanlarına ilgi duyan genç isim, ilk podyum deneyimini dünyaca ünlü tasarımcı Atıl Kutoğlu’nun defilesinde yaşadı.

Derin Talu Özel Hayatı

Derin Talu Özel Hayatı

Derin Talu, sosyal medya platformlarında aktif olarak paylaşımlar yapıyor. Özellikle Instagram ve TikTok’ta geniş bir takipçi kitlesine sahip. 

Özel hayatıyla ilgili detayları genellikle paylaşmasa da, sık yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor kendisi.

Derin Talu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

Derin Talu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

'Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye. Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Sonra buluştuk ve bana sordular, 'Sen hiç izledin mi Survivor'ı?' diye. Ben de 'Hayır hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum benim için' dedim. Onlar da 'Başına bir şey gelir' dedi. 'En kötü ilk bölümde atılırım' dedim. Acun abiler dedi ki; 'Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı falan' dediler. Yapmamıştım, o zaman da beni almamaya karar vermişlerdi. Belki katılırım.'

'Ablamla bir gece klübündeydik. Vinnie Hacker'ı kesiyordum bir anda yanıma geldi. 'Burası çok kötü değil mi?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. Sonra 'Senin fanınım' dedim. 'Ben de senin fanınım' dedi. Bana yavşıyormuş ben küfür ettim. O da alıngan çıktı orada tüm şansımı kaybettim gitti.'

Derin Talu'nun Güncel Projeleri

Derin Talu'nun Güncel Projeleri

Derin Talu, sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam ediyor. TikTok ve Instagram’da paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. 

Instagram'da 263 bin takipçisi bulunuyor. Hesabına bakmak isteyenleri şöyle alalım 👉 Login • Instagram

Tiktok'ta da 359 bin takipçisi bulunuyor. Buyrunuz  👉 TikTok 

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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