Derin Talu Kimdir, Kaç Yaşında? Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Hakkında Merak Edilenler

'Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye. Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Sonra buluştuk ve bana sordular, 'Sen hiç izledin mi Survivor'ı?' diye. Ben de 'Hayır hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum benim için' dedim. Onlar da 'Başına bir şey gelir' dedi. 'En kötü ilk bölümde atılırım' dedim. Acun abiler dedi ki; 'Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı falan' dediler. Yapmamıştım, o zaman da beni almamaya karar vermişlerdi. Belki katılırım.'

'Ablamla bir gece klübündeydik. Vinnie Hacker'ı kesiyordum bir anda yanıma geldi. 'Burası çok kötü değil mi?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. Sonra 'Senin fanınım' dedim. 'Ben de senin fanınım' dedi. Bana yavşıyormuş ben küfür ettim. O da alıngan çıktı orada tüm şansımı kaybettim gitti.'