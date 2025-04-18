Reckol İsmiyle Tanınan Rapçi Recep Eker Ürdün'de Sürpriz Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!
Reckol ismiyle tanınan rapçinin Ürdün'de evlendiği öğrenildi. Yakınları, sosyal medyada düğün gününe ait görüntüleri paylaştı.
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Recep Eker, nam-ı diğer Reckol, Çakal ile birlikte çıkarttığı rap şarkılarıyla ünlenmişti.
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Reckol, sessiz sedasız bir hamleyle Ürdün'de evlendi.
Reckol'ün davul çaldığı, eşinin oynadığı neşeli anlar bu şekilde görüntülendi:
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kim lan bunlar,bunları dinleyen kimler ya