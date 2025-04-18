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Reckol İsmiyle Tanınan Rapçi Recep Eker Ürdün'de Sürpriz Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!

Reckol İsmiyle Tanınan Rapçi Recep Eker Ürdün'de Sürpriz Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 20:12

Reckol ismiyle tanınan rapçinin Ürdün'de evlendiği öğrenildi. Yakınları, sosyal medyada düğün gününe ait görüntüleri paylaştı.

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Recep Eker, nam-ı diğer Reckol, Çakal ile birlikte çıkarttığı rap şarkılarıyla ünlenmişti.

Recep Eker, nam-ı diğer Reckol, Çakal ile birlikte çıkarttığı rap şarkılarıyla ünlenmişti.

Agresif beat’leri ve hızlı flow’larıyla trap ve drill türünde şarkılar üreten Reckol, rapçi Çakal ile birlikte yaptıkları şarkılarla ünlenmişti. Ülkemizde rap alanında hızla yükselişe geçen Reckol, Aralık 2024 tarihinde Kıbrıs'ın Lefke ilçesinde otomobilinde yasaklı madde bulunması nedeniyle tutuklanmıştı. Bu durumun ardından 50 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Reckol, sessiz sedasız bir hamleyle Ürdün'de evlendi.

Reckol, sessiz sedasız bir hamleyle Ürdün'de evlendi.

25 yaşındaki rapçi Ürdün'ün başkenti Amman'da dünyaevine girdi. Reckol'ün düğününe ait görüntüleri yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Düğün salonunda bir evlilik töreni tercih eden rapçinin davul çaldığı anlar dikkat çekti. Evlilik için neden Ürdün'ü seçtiği ise merak konusu oldu.

Reckol'ün davul çaldığı, eşinin oynadığı neşeli anlar bu şekilde görüntülendi:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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h.ibrahim

kim lan bunlar,bunları dinleyen kimler ya