Reckol İsmiyle Tanınan Rapçi Recep Eker Ürdün'de Sürpriz Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!

25 yaşındaki rapçi Ürdün'ün başkenti Amman'da dünyaevine girdi. Reckol'ün düğününe ait görüntüleri yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Düğün salonunda bir evlilik töreni tercih eden rapçinin davul çaldığı anlar dikkat çekti. Evlilik için neden Ürdün'ü seçtiği ise merak konusu oldu.