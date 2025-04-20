ABD'li Profesör Nathan Philips, Rümeysa Öztürk İçin Açlık Grevinde
ABD'de Filistin yanlısı yazıları ve görüşleri sebebiyle kaçırılarak gözaltına alınan ve öğrencilik hakları elinden alınan Rümeysa Öztürk, uluslararası kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Boston Üniversitesi profesörlerinden Nathan Philips de ABD kamuoyunu eleştirerek önemli bir eyleme imza attı.
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Rümeysa için özgürlük çağrıları sürüyor.
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Açlık grevine başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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