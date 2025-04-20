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ABD'li Profesör Nathan Philips, Rümeysa Öztürk İçin Açlık Grevinde

ABD'li Profesör Nathan Philips, Rümeysa Öztürk İçin Açlık Grevinde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 20:16

ABD'de Filistin yanlısı yazıları ve görüşleri sebebiyle kaçırılarak gözaltına alınan ve öğrencilik hakları elinden alınan Rümeysa Öztürk, uluslararası kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Boston Üniversitesi profesörlerinden Nathan Philips de ABD kamuoyunu eleştirerek önemli bir eyleme imza attı.

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Rümeysa için özgürlük çağrıları sürüyor.

Rümeysa için özgürlük çağrıları sürüyor.

ABD'de kaçırılarak gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için ABD'de tepkiler devam ediyor. Filistin'i savunduğu için gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan Rümeysa'ya bir destek de Amerikalı profesör Nathan Philips'ten geldi.

Açlık grevine başladı.

Açlık grevine başladı.

Boston Üniversitesi Profesörü Nathan Phillips, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladı. Üniversite binasındaki odasının camına 'Rümeysa’yı serbest bırakın' yazılı pankart asan Phillips, bu pankartın defalarca indirilmesi üzerine grev kararı aldı. 15 Nisan’da pankartın yeniden kaldırıldığını görünce açlık grevine başlayan Phillips, ders vermeye devam edebilmek için sadece sıvı ve elektrolit alıyor.

Üniversite yönetimi, siyasi pankartların okul politikası gereği kaldırıldığını belirtirken, Phillips bu tutumu ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendirdi. Rümeysa’nın gözaltına alınmasının hem ifade hem de adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini söyleyen Phillips, bu eylemin hem üniversite içindeki hem de ülke genelindeki baskılara karşı bir duruş olduğunu vurguladı.

Ayrıca, İsrail’i eleştirmenin antisemitizm olmadığını savunan Phillips, ifade özgürlüğünün, geçmişte ABD'nin Irak’a savaş ilanına karşı çıkmak gibi temel hakları da kapsadığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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