ABD'li Profesör Nathan Philips, Rümeysa Öztürk İçin Açlık Grevinde

Boston Üniversitesi Profesörü Nathan Phillips, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladı. Üniversite binasındaki odasının camına 'Rümeysa’yı serbest bırakın' yazılı pankart asan Phillips, bu pankartın defalarca indirilmesi üzerine grev kararı aldı. 15 Nisan’da pankartın yeniden kaldırıldığını görünce açlık grevine başlayan Phillips, ders vermeye devam edebilmek için sadece sıvı ve elektrolit alıyor.

Üniversite yönetimi, siyasi pankartların okul politikası gereği kaldırıldığını belirtirken, Phillips bu tutumu ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendirdi. Rümeysa’nın gözaltına alınmasının hem ifade hem de adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini söyleyen Phillips, bu eylemin hem üniversite içindeki hem de ülke genelindeki baskılara karşı bir duruş olduğunu vurguladı.

Ayrıca, İsrail’i eleştirmenin antisemitizm olmadığını savunan Phillips, ifade özgürlüğünün, geçmişte ABD'nin Irak’a savaş ilanına karşı çıkmak gibi temel hakları da kapsadığını ifade etti.