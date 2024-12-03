Yavuz Seçkin, Yıllar Önce Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Açıkladı!

'5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı senaryoyla alakalı. Belki birkaç karakter daha yapabilirim düşüncesiyle. Başka sorunları da vardı konuştular Gülse ile. Gülse de sıcak davrandı ben canlı şahidim, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma dedi. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz. O kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural.'