Yavuz Seçkin, Yıllar Önce Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Açıkladı!
Yavuz Seçkin, Yıllar Önce Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Açıkladı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/y...
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Çelik'in vefatının ardından yıllarca birlikte rol aldığı arkadaşı Gülse Birsel'in paylaştığı veda yazısı ise tepki toplamıştı. Gülse Birsel tepkiler üzerine paylaşımını silse de ikilinin arasının bozuk olduğu uzun süre konuşulmuştu. Milliyet'in haberine göre yaşananlara dair birçok Avrupa Yakası oyuncusundan açıklama gelirken Sertaç karakteri ile hafızalarımıza kazınan Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yıllar önce yaşananları ilk kez açıkladı.
KAYNAK: Milliyet
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2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş, ünlü ismin kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenilmişti hatırlarsanız.
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Vural Çelik'in cenazesi ünlü akınına uğrarken eski rol arkadaşı Gülse Birsel'in cenazeye katılmayarak çelenk göndermesi ardından da Vural Çelik için yayınladığı veda paylaşımı tepki çekmişti.
Birsel'in veda yazısının ardından ikilinin arasının bozuk olduğu konuşulmuş, birçok Avrupa Yakası oyuncusundan da ikili hakkında açıklama gelmişti. Hatta diziden ayrılan oyuncuların da Gülse Birsel ile problem yaşadığı için ayrıldığı bile iddia edilmiş, Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem olmuştu.
Milliyet'in haberine göre Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin ise ikilinin arasında yıllar önce yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.
"Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Dizi devam ederken beni aradı ben Gülse ile görüşmek istiyorum dedi. Bodrum'da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı." açıklamalarında bulunan Seçkin, sözlerine şu şekilde devam etti:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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