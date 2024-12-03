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Yavuz Seçkin, Yıllar Önce Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Açıkladı!

Yavuz Seçkin, Yıllar Önce Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Açıkladı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.12.2024 - 13:55

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Çelik'in vefatının ardından yıllarca birlikte rol aldığı arkadaşı Gülse Birsel'in paylaştığı veda yazısı ise tepki toplamıştı. Gülse Birsel tepkiler üzerine paylaşımını silse de ikilinin arasının bozuk olduğu uzun süre konuşulmuştu. Milliyet'in haberine göre yaşananlara dair birçok Avrupa Yakası oyuncusundan açıklama gelirken Sertaç karakteri ile hafızalarımıza kazınan Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yıllar önce yaşananları ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Milliyet

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/y...
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2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş, ünlü ismin kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenilmişti hatırlarsanız.

2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş, ünlü ismin kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenilmişti hatırlarsanız.

Vural Çelik'in cenazesi ünlü akınına uğrarken eski rol arkadaşı Gülse Birsel'in cenazeye katılmayarak çelenk göndermesi ardından da Vural Çelik için yayınladığı veda paylaşımı tepki çekmişti.

Vural Çelik'in cenazesi ünlü akınına uğrarken eski rol arkadaşı Gülse Birsel'in cenazeye katılmayarak çelenk göndermesi ardından da Vural Çelik için yayınladığı veda paylaşımı tepki çekmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Birsel'in veda yazısının ardından ikilinin arasının bozuk olduğu konuşulmuş, birçok Avrupa Yakası oyuncusundan da ikili hakkında açıklama gelmişti. Hatta diziden ayrılan oyuncuların da Gülse Birsel ile problem yaşadığı için ayrıldığı bile iddia edilmiş, Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem olmuştu.

Birsel'in veda yazısının ardından ikilinin arasının bozuk olduğu konuşulmuş, birçok Avrupa Yakası oyuncusundan da ikili hakkında açıklama gelmişti. Hatta diziden ayrılan oyuncuların da Gülse Birsel ile problem yaşadığı için ayrıldığı bile iddia edilmiş, Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem olmuştu.

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Milliyet'in haberine göre Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin ise ikilinin arasında yıllar önce yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

Milliyet'in haberine göre Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Seçkin ise ikilinin arasında yıllar önce yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

"Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Dizi devam ederken beni aradı ben Gülse ile görüşmek istiyorum dedi. Bodrum'da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı." açıklamalarında bulunan Seçkin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Dizi devam ederken beni aradı ben Gülse ile görüşmek istiyorum dedi. Bodrum'da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı." açıklamalarında bulunan Seçkin, sözlerine şu şekilde devam etti:

'5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı senaryoyla alakalı. Belki birkaç karakter daha yapabilirim düşüncesiyle. Başka sorunları da vardı konuştular Gülse ile. Gülse de sıcak davrandı ben canlı şahidim, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma dedi. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz. O kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural.'

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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