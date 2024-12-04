Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olacağı İddiasına Yanıt Geldi: ''Yalan Haber''

Ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer dedikoduları da yayılmaya devam ediyor. Son dönemlerde transferi en çok konuşulan isimlerden biri ise Anderson Talisca. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı transfer etmek için temasa geçtiği söylentileri iyice yayılmışken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Anderson Talisca, önümüzdeki transfer dönemi için Fenerbahçe ile anlaştığı haberini aktaran bir Instagram gönderisine yanıt verdi. Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı haberine ''Yalan haber'' dedi.