Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olacağı İddiasına Yanıt Geldi: ''Yalan Haber''
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olacağı İddiasına Yanıt Geldi: ''Yalan Haber''
Ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer dedikoduları da yayılmaya devam ediyor. Son dönemlerde transferi en çok konuşulan isimlerden biri ise Anderson Talisca. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı transfer etmek için temasa geçtiği söylentileri iyice yayılmışken bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Anderson Talisca, önümüzdeki transfer dönemi için Fenerbahçe ile anlaştığı haberini aktaran bir Instagram gönderisine yanıt verdi. Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı haberine ''Yalan haber'' dedi.
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Ara transfer dönemi yaklaşırken Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın akıbeti de merakla bekleniyor.
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Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı ve ara transfer döneminde takıma katılacağı iddiaları gündem olmuştu.
@nfc1world kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Instagram hesabı, İtalyan Gazeteci Rudy Galetti'nin Talisca ile ilgili haberini aktardı.
Söz konusu haberde, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü yazıyordu.
İşte, o paylaşım👇
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Bu paylaşıma cevap veren Talisca, transfer iddialarını yalanladı👇
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