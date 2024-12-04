onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olacağı İddiasına Yanıt Geldi: ''Yalan Haber''

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olacağı İddiasına Yanıt Geldi: ''Yalan Haber''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 17:28

Ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer dedikoduları da yayılmaya devam ediyor. Son dönemlerde transferi en çok konuşulan isimlerden biri ise Anderson Talisca. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı transfer etmek için temasa geçtiği söylentileri iyice yayılmışken bugün önemli bir gelişme yaşandı. 

Anderson Talisca, önümüzdeki transfer dönemi için Fenerbahçe ile anlaştığı haberini aktaran bir Instagram gönderisine yanıt verdi. Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı haberine ''Yalan haber'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ara transfer dönemi yaklaşırken Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın akıbeti de merakla bekleniyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın akıbeti de merakla bekleniyor.

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı ve ara transfer döneminde takıma katılacağı iddiaları gündem olmuştu.

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı ve ara transfer döneminde takıma katılacağı iddiaları gündem olmuştu.

@nfc1world kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Instagram hesabı, İtalyan Gazeteci Rudy Galetti'nin Talisca ile ilgili haberini aktardı.

@nfc1world kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Instagram hesabı, İtalyan Gazeteci Rudy Galetti'nin Talisca ile ilgili haberini aktardı.

Söz konusu haberde, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü yazıyordu.

Söz konusu haberde, Talisca'nın Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü yazıyordu.

İşte, o paylaşım👇

İşte, o paylaşım👇

''Anderson Talisca, önümüzdeki ocak ayında transfer olmak üzere Türk ekibiyle anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, sözleşme koşullarıyla ilgili oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. (Rudy Galetti)''

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu paylaşıma cevap veren Talisca, transfer iddialarını yalanladı👇

Bu paylaşıma cevap veren Talisca, transfer iddialarını yalanladı👇

''Yalan Haber''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın