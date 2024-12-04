Dzeko Fenerbahçe'nin Şampiyonluğu İçin MLS'ten Gelen Yüksek Maaşlı Teklifi Reddetmiş!

Bazı yıldız futbolcular, kulüplerine duydukları bağlılık nedeniyle kariyerlerinin sonlarına yaklaşırken bile büyük teklifler karşısında sadık kalır. Yüksek maaşlar ve yeni fırsatlar, kulübün tarihine ve taraftarlarına verdikleri sözlerin önüne geçemez. Fenerbahçeli Edin Dzeko da bu duruma örnek oyunculardan bir tanesi.