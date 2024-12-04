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Dzeko Fenerbahçe'nin Şampiyonluğu İçin MLS'ten Gelen Yüksek Maaşlı Teklifi Reddetmiş!

Dzeko Fenerbahçe'nin Şampiyonluğu İçin MLS'ten Gelen Yüksek Maaşlı Teklifi Reddetmiş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 10:04

Bazı yıldız futbolcular, kulüplerine duydukları bağlılık nedeniyle kariyerlerinin sonlarına yaklaşırken bile büyük teklifler karşısında sadık kalır. Yüksek maaşlar ve yeni fırsatlar, kulübün tarihine ve taraftarlarına verdikleri sözlerin önüne geçemez. Fenerbahçeli Edin Dzeko da bu duruma örnek oyunculardan bir tanesi.

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Fenerbahçe yönetimi, yaşından dolayı sezon başında Edin Džeko'nun ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, yaşından dolayı sezon başında Edin Džeko'nun ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Bosna Hersekli golcünün yüksek bir kontratı redddettiği ortaya çıktı.

Bosna Hersekli golcünün yüksek bir kontratı redddettiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre 39 yaşındaki futbolcu, Amerika'dan gelen 8 milyon euroluk teklife "hayır" demiş.

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre 39 yaşındaki futbolcu, Amerika'dan gelen 8 milyon euroluk teklife "hayır" demiş.

Ligdeki son Gaziantep FK maçında da bir gol atarak bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten tecrübeli oyuncunun, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" dediği aktarıldı.

Ligdeki son Gaziantep FK maçında da bir gol atarak bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten tecrübeli oyuncunun, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" dediği aktarıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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