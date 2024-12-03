Eski Takım Arkadaşından İtiraf: Cristiano Ronaldo Müslüman mı Oluyor?
Eski Takım Arkadaşından İtiraf: Cristiano Ronaldo Müslüman mı Oluyor?
Cristiano Ronaldo, son günlerde yalnızca futbol sahalarındaki başarılarıyla değil, farklı kültürlere ve inançlara duyduğu saygıyla da dikkat çeken bir isim. Al Nassr'daki eski takım arkadaşı Waleed Abdullah'ın açıklamalarına göre, Portekizli yıldız, İslamiyet'e büyük bir ilgi gösteriyor.
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Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki eski takım arkadaşı Waleed Abdullah, Portekizli yıldızla ilgili ilginç detaylar paylaştı.
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38 yaşındaki file bekçisi, Saudiatv'ye verdiği röportajda, Ronaldo'nun İslamiyet'e duyduğu ilgiyi ve antrenmanda yaşanan bir olayı anlattı.
Abdullah, Ronaldo'nun namaz rekatlarını öğrenmeye başladığını ve Müslümanlık hakkında derin bir merak taşıdığını belirtti.
Ronaldo’nun sadece sözde değil, gerçekten bu konularla ilgilendiğini ifade eden sarı-lacivertli eski ekibin oyuncusu, Al Nassr antrenmanında yaşanan dikkat çekici bir durumu paylaştı.
"Bir gün ezan okunmaya başladığında Ronaldo, antrenmanın durmasını istedi" diyen Abdullah, yıldız ismin bu sırada takım arkadaşlarını dua etmeye çağırdığını söyledi.
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Abdullah’ın bu açıklamaları, "Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.
39 yaşındaki futbolcu, bu sözler sonrası Instagram'da 3 milyona yakın takipçi kazandı ve takipçisi sayısı 644 milyona yükseldi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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