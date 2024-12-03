Eski Takım Arkadaşından İtiraf: Cristiano Ronaldo Müslüman mı Oluyor?

Cristiano Ronaldo, son günlerde yalnızca futbol sahalarındaki başarılarıyla değil, farklı kültürlere ve inançlara duyduğu saygıyla da dikkat çeken bir isim. Al Nassr'daki eski takım arkadaşı Waleed Abdullah'ın açıklamalarına göre, Portekizli yıldız, İslamiyet'e büyük bir ilgi gösteriyor.