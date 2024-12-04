Takım Arkadaşının Sevgilisiyle Birlikte Olmuş Futbolcular: Mauro Icardi'den Mesut Özil'e Listede Yok Yok!

Futbol dünyası sahada olduğu kadar saha dışında yaşananlarla da sık sık gündeme geliyor. Zira futbolcu dedin mi işin magazini de beraberinde geliyor. Bazı futbolcular, takım arkadaşının sevgilisi veya eşiyle birlikte olarak magazine epey malzeme veriyor.

@MooreRMFC adlı Twitter (X) kullanıcısı da bu futbolcuları derleyen bir thread paylaştı. Mauro Icardi'den Mesut Özil'e birçok önemli isim listede yerini aldı. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan takım arkadaşının sevgilisi veya eşiyle birlikte olmuş futbolcular listemize geçelim!