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Takım Arkadaşının Sevgilisiyle Birlikte Olmuş Futbolcular: Mauro Icardi'den Mesut Özil'e Listede Yok Yok!

Takım Arkadaşının Sevgilisiyle Birlikte Olmuş Futbolcular: Mauro Icardi'den Mesut Özil'e Listede Yok Yok!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 21:03

Futbol dünyası sahada olduğu kadar saha dışında yaşananlarla da sık sık gündeme geliyor. Zira futbolcu dedin mi işin magazini de beraberinde geliyor. Bazı futbolcular, takım arkadaşının sevgilisi veya eşiyle birlikte olarak magazine  epey malzeme veriyor. 

@MooreRMFC adlı Twitter (X) kullanıcısı da bu futbolcuları derleyen bir thread paylaştı. Mauro Icardi'den Mesut Özil'e birçok önemli isim listede yerini aldı. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan takım arkadaşının sevgilisi veya eşiyle birlikte olmuş futbolcular listemize geçelim!

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1. Mauro Icardi

1. Mauro Icardi

Mauro Icardi - Wanda Nara çiftini dünyada duymayan insan neredeyse kalmamıştır. Wanda Nara, Icardi'nin eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşiydi. Evli oldukları dönem Icardi'nin takım arkadaşına ihanet ettiği haberleri sonrası Icardi Arjantin Milli Takımı'nda da istenmeyen adam konumuna düşmüştü. Hatta Arjantin tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Diego Armando Maradona, Icardi'nin bir ''hain'' olduğunu söylemişti.

2. Thibaut Courtois

2. Thibaut Courtois

Dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan Thibaut Courtois, Belçika Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Kevin De Bruyne'nin kız arkadaşıyla birlikte oldu. Basına yansıyan haberlere göre, aşk üçgeninin merkezindeki isim Caroline Lijnen, 3 yıldır beraber olduğu Kevin de Bruyne'ü Thibaut Courtois ile aldatmış. Lijnen ise bu durum ortaya çıkınca ''Önce Kevin beni aldattı'' diyerek kendini savunmuştu.

3. John Terry

3. John Terry

Chelsea'nin efsane kaptanlarından biri olan John Terry, takım arkadaşı Wayne Bridge’e çok büyük bir yanlış yaptı. Futbol tarihinin en büyük skandallarından biri olan bu olayda Terry, Wayne Bridge'in eşi Vanessa Perroncel ile birlikte oldu. 

Bu olayın en kötü yanlarından biri, Terry ile Bridge'in çok yakın iki dost olmasıydı. Perroncel ve Bridge'in çocukları da vardı. Bu olay yüzünden Terry'nin İngiltere Milli Takımı'nda kaptanlığı elinden alınmıştı. Bir zamanlar İngiltere'de ''Yılın babası'' dahi seçilen Terry'nin yaptığı bu yanlış tüm dünyada konuşulmuştu.

4. Michael Ballack

4. Michael Ballack

Almanya Milli Takımı'nın efsane futbolcularından biri olan Michael Ballack, takım arkadaşı Christian Lell’in eşiyle birlikte oldu. Bu da onu listemize koymamız için yetti de arttı!

5. Mesut Özil

5. Mesut Özil

Yine bir Christian Lell vakası. Almanya Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından biri olan Mesut Özil, takım arkadaşı Christian Lell'in kız arkadaşıyla birlikte olarak listemize dahil oldu. Yahu bu Lell de ne çekmiş takım arkadaşlarından!

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6. Jean Francois Larios

6. Jean Francois Larios

Jean Francois Larios, Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Michel Platini’nin eşiyle gizli bir ilişki yaşadı. Bu skandal olay ortaya çıkınca Larios, Fransa'nın Euro 1984 kadrosundan çıkarılmıştı.

7. Christian Keller

7. Christian Keller

Bir skandal da Danimarka'dan. Danimarka Süper Ligi takımlarından Randers'ın takım kaptanı olan Christian Keller'in eşiyle aşk yaşadığını öğrenen Jonas Borring takımdan ayrılmış ve olayın ardından duygusal çöküntü yaşamıştı.

8. John Harkes

8. John Harkes

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda forma giyen Harkes, 'liderlik sorunları' gerekçe gösterilerek ani bir kararla 1998 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı. Ancak daha sonra olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Harkes, Milli Takım'dan arkadaşı Eric Wynalda'nın eşiyle birlikte olmuştu. Yaşananların ardından çift boşanmıştı.

9. Paul Terry

9. Paul Terry

John Terry'nin kardeşi Paul Terry de ihanet skandalına adı karışan isimlerden. (Terry kardeşlerin ikisinin de bu listede yer almasına ne demeli peki...)

İddialara göre Paul Terry, takım arkadaşı Dale Roberts'in nişanlısıyla birlikte olmuş. Dale Roberts ise 24 yaşında kendini asarak intihar etmiş...

10. Oktay Derelioğlu

10. Oktay Derelioğlu

Listenin sonuna geldik. Bir dönem Beşiktaş'ta oynarken fırtınalar estiren Oktay Derelioğlu, 1999 yılında Sezer Çakır ile evlendi. Sezer Çakır ise Derelioğlu'nun eski takım arkadaşı olan Serdar Topraktepe'nin nişanlısıydı. 16 yıl süren evliliklerini bitirme kararı olan Oktay Derelioğlu-Sezer Çakır çifti, 2015 yılında boşandı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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