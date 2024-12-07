Geçen Sezon Oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının Skorunu Bilen Genç Kadından Yeni Tahmin Geldi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen kritik derbiye kısa bir zaman kaldı. Maçtan önce bildiğiniz gibi taraftarlara skor tahmini soruluyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın evinde oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmış, Fenerbahçeli bir genç kadın nokta atışı tahmin yapmıştı. O kişiden yeni tahmin geldi. ''Neredesin çık gel, içimizi rahatlat'' diyen taraftarın çağrısına yanıt veren genç kadından Fenerbahçelileri bir nebze olsun rahatlatan yeni galibiyet tahmini geldi.
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Geçen sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe olmuştu. Sarı-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Dzeko, Tadic ve Szymanski'den gelmişti.
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Karşılaşma öncesi kendisine skor tahmini sorulan bir genç kadın, ''Fenerbahçe 3-0 ya da 3-1 alır. Golleri de Dzeko ve Tadic atar. Szymanski de atar gibi, öyle hissediyorum'' yorumunda bulunmuştu. Ve o tahmin birebir çıkmıştı.
İşte, geçen sezon oynanan derbi maçı öncesi genç kadının skor tahmini👇
Bir Fenerbahçe taraftarı, Twitter'dan (X) bu video edit'i paylaşarak ''Neredesin güzel insan çık gel içimizi ferahlat'' çağrısında bulununca cevap gecikmedi👇
O çağrıyı yapan Fenerbahçeli taraftara cevap veren kadın, ''Alıyoruz sakinde kalın'' yazarak bir kez daha Fenerbahçe galibiyetini tahmin ettiğini söyledi👇
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Genç kadının yeni tahmini sosyal medyada Fenerbahçelileri sevindirdi👇
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Karşıt görüşler de geldi👇
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Peki, sizce maç kaç kaç biter? Skor tahmininizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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