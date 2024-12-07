onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Geçen Sezon Oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının Skorunu Bilen Genç Kadından Yeni Tahmin Geldi!

Geçen Sezon Oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının Skorunu Bilen Genç Kadından Yeni Tahmin Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 11:23

İçerik Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen kritik derbiye kısa bir zaman kaldı. Maçtan önce bildiğiniz gibi taraftarlara skor tahmini soruluyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın evinde oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmış, Fenerbahçeli bir genç kadın nokta atışı tahmin yapmıştı. O kişiden yeni tahmin geldi. ''Neredesin çık gel, içimizi rahatlat'' diyen taraftarın çağrısına yanıt veren genç kadından Fenerbahçelileri bir nebze olsun rahatlatan yeni galibiyet tahmini geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçen sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe olmuştu. Sarı-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Dzeko, Tadic ve Szymanski'den gelmişti.

Geçen sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe olmuştu. Sarı-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Dzeko, Tadic ve Szymanski'den gelmişti.

Karşılaşma öncesi kendisine skor tahmini sorulan bir genç kadın, ''Fenerbahçe 3-0 ya da 3-1 alır. Golleri de Dzeko ve Tadic atar. Szymanski de atar gibi, öyle hissediyorum'' yorumunda bulunmuştu. Ve o tahmin birebir çıkmıştı.

Karşılaşma öncesi kendisine skor tahmini sorulan bir genç kadın, ''Fenerbahçe 3-0 ya da 3-1 alır. Golleri de Dzeko ve Tadic atar. Szymanski de atar gibi, öyle hissediyorum'' yorumunda bulunmuştu. Ve o tahmin birebir çıkmıştı.

İşte, geçen sezon oynanan derbi maçı öncesi genç kadının skor tahmini👇

Bir Fenerbahçe taraftarı, Twitter'dan (X) bu video edit'i paylaşarak ''Neredesin güzel insan çık gel içimizi ferahlat'' çağrısında bulununca cevap gecikmedi👇

Bir Fenerbahçe taraftarı, Twitter'dan (X) bu video edit'i paylaşarak ''Neredesin güzel insan çık gel içimizi ferahlat'' çağrısında bulununca cevap gecikmedi👇
twitter.com

O çağrıyı yapan Fenerbahçeli taraftara cevap veren kadın, ''Alıyoruz sakinde kalın'' yazarak bir kez daha Fenerbahçe galibiyetini tahmin ettiğini söyledi👇

O çağrıyı yapan Fenerbahçeli taraftara cevap veren kadın, ''Alıyoruz sakinde kalın'' yazarak bir kez daha Fenerbahçe galibiyetini tahmin ettiğini söyledi👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadının yeni tahmini sosyal medyada Fenerbahçelileri sevindirdi👇

Genç kadının yeni tahmini sosyal medyada Fenerbahçelileri sevindirdi👇
twitter.com

👇👇

👇👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Karşıt görüşler de geldi👇

Karşıt görüşler de geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki, sizce maç kaç kaç biter? Skor tahmininizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın