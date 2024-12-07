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Bayern Münih'te Forma Giyen Kingsley Coman, En İyi Atmosfere Sahip 3 Takımı Sıraladı!

Bayern Münih'te Forma Giyen Kingsley Coman, En İyi Atmosfere Sahip 3 Takımı Sıraladı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 16:27

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Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman, rakip olarak deplasmanda oynadığı en iyi 3 stadyum atmosferini sıraladı. Üçüncü sıraya Celtic'i koyan Coman, ikinci sırada ise Portekiz ekibi Benfica'ya yer verdi. Yıldız futbolcu, listenin ilk sırasına ise Galatasaray'ı koydu. RAMS Park'ın inanılmaz gürültülü bir atmosferi olduğunu söyleyen Coman, ''Takım arkadaşlarınızı duymak neredeyse imkansız'' dedi. Gelin, detaylara geçelim...

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Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'a ''Oynadığın en iyi 3 stadyum atmosferi hangi takımlara aitti?'' sorusu soruldu.

Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'a ''Oynadığın en iyi 3 stadyum atmosferi hangi takımlara aitti?'' sorusu soruldu.

28 yaşındaki futbolcu, en iyi atmosferin Galatasaray'da olduğunu söyledi. Fransız yıldız, "Galatasaray deplasmanı gördüğüm en iyi deplasmandı. İnanılmaz gürültülüydü. Şarkı söylemeleri, yuhalamaları... Çok gürültülüydü. İletişim kuramamıştık. Ne iletişim kurabildik ne de başka bir şey! Ama atmosfere bayılmıştım." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, en iyi atmosferin Galatasaray'da olduğunu söyledi. Fransız yıldız, "Galatasaray deplasmanı gördüğüm en iyi deplasmandı. İnanılmaz gürültülüydü. Şarkı söylemeleri, yuhalamaları... Çok gürültülüydü. İletişim kuramamıştık. Ne iletişim kurabildik ne de başka bir şey! Ama atmosfere bayılmıştım." ifadelerini kullandı.

3. sıraya İskoç ekibi Celtic'i koyan Coman, yine çok beğendiği Benfica atmosferini 2. sıraya koydu.

3. sıraya İskoç ekibi Celtic'i koyan Coman, yine çok beğendiği Benfica atmosferini 2. sıraya koydu.

İşte, Coman'ın sıraladığı en iyi 3 atmosfer👇

Galatasaraylı taraftarların yorumları gecikmedi👇

Galatasaraylı taraftarların yorumları gecikmedi👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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