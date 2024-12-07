Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Paylaşımları

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Milyonları ekrana kilitleyecek kritik derbiye saatler kaldı. Dakikalar ilerledikçe derbi heyecanı artarken, iki takım futbolcularından maç günü paylaşımları geldi.
Beşiktaşlı futbolcular genel olarak Fenerbahçeli futbolculara nazaran daha az paylaşım yapmayı tercih ederken, Semih Kılıçsoy ve Gedson Fernandes gibi isimler maç günü paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Fenerbahçe cephesinde ise Fred ve Mert Müldür gibi isimler maç günü paylaşımı yaptı. Şimdi gelin, kim ne paylaşmış birlikte bakalım...
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maça az bir süre kalmışken iki takım futbolcularından maç günü paylaşımları geldi. Dilerseniz, önce ev sahibi ekip Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımlarıyla başlayalım!
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Milot Rashica'nın paylaşımı👇
Semih Kılıçsoy👇
Gedson Fernandes👇
Cher Ndour👇
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Şimdi de Fenerbahçeli futbolculara geçelim. Fred'in paylaşımıyla başlayalım👇
Sebastian Szymański👇
Mert Müldür👇
Rodrigo Becao👇
Fenerbahçe'de son zamanların formda ismi Oğuz Aydın da paylaşım yapanlar arasındaydı👇
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Alexander Djiku👇
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