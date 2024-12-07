onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Paylaşımları

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Paylaşımları

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 13:54

İçerik Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Milyonları ekrana kilitleyecek kritik derbiye saatler kaldı. Dakikalar ilerledikçe derbi heyecanı artarken, iki takım futbolcularından maç günü paylaşımları geldi. 

Beşiktaşlı futbolcular genel olarak Fenerbahçeli futbolculara nazaran daha az paylaşım yapmayı tercih ederken, Semih Kılıçsoy ve Gedson Fernandes gibi isimler maç günü paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Fenerbahçe cephesinde ise Fred ve Mert Müldür gibi isimler maç günü paylaşımı yaptı. Şimdi gelin, kim ne paylaşmış birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maça az bir süre kalmışken iki takım futbolcularından maç günü paylaşımları geldi. Dilerseniz, önce ev sahibi ekip Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımlarıyla başlayalım!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maça az bir süre kalmışken iki takım futbolcularından maç günü paylaşımları geldi. Dilerseniz, önce ev sahibi ekip Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımlarıyla başlayalım!

Milot Rashica'nın paylaşımı👇

Semih Kılıçsoy👇

Gedson Fernandes👇

Cher Ndour👇

Cher Ndour👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdi de Fenerbahçeli futbolculara geçelim. Fred'in paylaşımıyla başlayalım👇

Sebastian Szymański👇

Mert Müldür👇

Rodrigo Becao👇

Fenerbahçe'de son zamanların formda ismi Oğuz Aydın da paylaşım yapanlar arasındaydı👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Alexander Djiku👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın