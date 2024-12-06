Öğrendiğinizde İnanmakta Güçlük Çekeceğiniz İlginç Futbol Bilgileri
Öğrendiğinizde İnanmakta Güçlük Çekeceğiniz İlginç Futbol Bilgileri
Futbolda bilinen klişeler her zaman doğru olmayabilir. Futbolun güzelliği dediğimiz bilinemezlik üzerinden birbirinden ilginç 10 futbol gerçeğini paylaşıyoruz. Okuduğunuzda belki de kendi ellerinizle de tek tek kontrol etmek isteyeceksiniz bu bilgileri. Bu oyunu güzel kılan ilginçliklerle sizi baş başa bırakıyoruz. Spoiler ile başlayalım; Theo Walcott, Zidane ve Fenomen Ronaldo'dan daha fazla Şampiyonlar Ligi golü atmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu sıralar sadece Celtic ve Rangers ile maçı var ise özetlerde ya da TV altyazılarında gördüğümüz Dundee United... Barcelona'ya karşı dört maça çıktılar dört galibiyetleri var. Barça'ya karşı yenilmezler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yabancı bir teknik direktöre sahip hiçbir milli takım dünya kupasını kazanamadı. Vincenzo Montella bu istatistiği bozar mı?
İsviçre, 2006 yılında Dünya Kupası'ndan tek bir gol yemeden elendi. Grupta Fransa, Togo ve Güney Kore'den gol yemeden üst tura çıktılar. Üst turda Ukrayna'ya 0-0 biten maçta penaltılarla elenmişlerdi.
1982 yılından beri her Dünya Kupası finalinde bir Bayern Münih futbolcusu boy gösteriyor. Tıpkı Kinglsey Coman gibi...
Bol gollü galibiyetler şampiyonlukların, büyük zaferlerin habercisidir. 1993-94 model Milan takımı hariç... Şampiyon olduklarında sadece 36 kez gol sevinci yaşadılar. O sezon düşen Atalanta ve Udinese 35 gol atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018-19 sezonu Liverpool ligde sadece bir maç kaybetti. Ancak şampiyonluğa yetmedi! Aynı Liverpool 4 maç kaybettiği Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
Sağ bek olarak oynayan Philiph Lahm, 13 ay boyunca faul yapmadan forma giymeyi sürdürebildi.
Jack Wilshere az ama öz attığı gollerle nam salan futbolculardan... Attığı gollerin yüzde yirmibeşi ligde yılın golü seçilmeyi başardı!
Futbolun beşiği İngiltere'ye dair oldukça ilginç bir bilgi... Hiç İngiliz teknik direktör Premier Lig'de ipi göğüsleyemedi.
İnanması güç! Theo Walcott'un Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısı Fenomen Ronaldo'dan da Zinedine Zidane'dan da fazla!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın