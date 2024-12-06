Öğrendiğinizde İnanmakta Güçlük Çekeceğiniz İlginç Futbol Bilgileri

Futbolda bilinen klişeler her zaman doğru olmayabilir. Futbolun güzelliği dediğimiz bilinemezlik üzerinden birbirinden ilginç 10 futbol gerçeğini paylaşıyoruz. Okuduğunuzda belki de kendi ellerinizle de tek tek kontrol etmek isteyeceksiniz bu bilgileri. Bu oyunu güzel kılan ilginçliklerle sizi baş başa bırakıyoruz. Spoiler ile başlayalım; Theo Walcott, Zidane ve Fenomen Ronaldo'dan daha fazla Şampiyonlar Ligi golü atmış.

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