Göztepe - Adana Demirspor Maçında Juan'ın Kaçırdığı Gole Kimse İnanamadı
Göztepe - Adana Demirspor Maçında Juan'ın Kaçırdığı Gole Kimse İnanamadı
Futbolda jenerikler güzel gollerle süslenirken tam tersi durum da her zaman mümkün oluyor. Futbol komedi programlarının baş unsurlarından olan 'kaçan gollere' bir yenisi daha eklendi. Adres ise Süper Lig'ti! Göztepe-Adana Demirspor maçında kaçan gole ne pozisyondaki başrol Juan ne de taraftarlar inanabildi. Spikerin dediği gibi 'zoru başaran' Juan'ın o anlarına hep birlikte bakalım.
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Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe, ligde zor günler geçiren Adana Demirspor'u ağırladı.
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Maça damgasını buran olay ise Göztepeli Juan'ın kaçırdığı pozisyon oldu. Juan öyle bir gol kaçırdı ki kimse gözlerine inanamadı.
Juan'ın golü kaçırdığı o bomboş pozisyon ve kale...*
Juan neyse ki üç dakika sonra attığı golle kendisini affettirdi ve takımını öne geçirmeyi başardı. Geriye ise kaçırdığı gol ve X'te hakkında yapılan yorumlar kaldı:
FIFA'cılar olayı çözdü
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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