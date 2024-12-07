Göztepe - Adana Demirspor Maçında Juan'ın Kaçırdığı Gole Kimse İnanamadı

Futbolda jenerikler güzel gollerle süslenirken tam tersi durum da her zaman mümkün oluyor. Futbol komedi programlarının baş unsurlarından olan 'kaçan gollere' bir yenisi daha eklendi. Adres ise Süper Lig'ti! Göztepe-Adana Demirspor maçında kaçan gole ne pozisyondaki başrol Juan ne de taraftarlar inanabildi. Spikerin dediği gibi 'zoru başaran' Juan'ın o anlarına hep birlikte bakalım.