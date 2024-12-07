Cenk Tosun'a Efsane Olduğu Tribünlerden Ağır Tezahürat: Beşiktaş Taraftarından Tepki

Büyük kulüplerin birbiri arasında yaptığı transferler her zaman çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Bu isim Cenk Tosun gibi şampiyonluklara imza atmış bir isim olunca tepkiler de ağır olabiliyor. Cenk Tosun ilk kez Fenerbahçe takımıyla Beşiktaş taraftarının önüne çıktı. Isınma esnasında taraftarın tepkisini çeken Cenk Tosun, Fenerbahçe taraftarlarını selamlamayı es geçmedi. Tümer Metin'in ardından Cenk Tosun da aynı tezahürata maruz kaldı.