Cenk Tosun'a Efsane Olduğu Tribünlerden Ağır Tezahürat: Beşiktaş Taraftarından Tepki
Cenk Tosun'a Efsane Olduğu Tribünlerden Ağır Tezahürat: Beşiktaş Taraftarından Tepki
Büyük kulüplerin birbiri arasında yaptığı transferler her zaman çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Bu isim Cenk Tosun gibi şampiyonluklara imza atmış bir isim olunca tepkiler de ağır olabiliyor. Cenk Tosun ilk kez Fenerbahçe takımıyla Beşiktaş taraftarının önüne çıktı. Isınma esnasında taraftarın tepkisini çeken Cenk Tosun, Fenerbahçe taraftarlarını selamlamayı es geçmedi. Tümer Metin'in ardından Cenk Tosun da aynı tezahürata maruz kaldı.
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Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.
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Beşiktaş formasıyla bütünleşen ve kulüp efsanesi gibi görülen Cenk Tosun, bu yaz takımı sözleşme yenilemeyince Fenerbahçe ile anlaştı.
Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye imza atsa da istediği süreyi bir türlü bulamadı. Bu akşam oynanan Beşiktaş maçında da yedekler arasındaydı.
Beşiktaş taraftarı eski futbolcuları Cenk Tosun'a daha önce Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin'e yapılan tezahüratı yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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