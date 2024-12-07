onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Fenerbahçe
Cenk Tosun'a Efsane Olduğu Tribünlerden Ağır Tezahürat: Beşiktaş Taraftarından Tepki

Cenk Tosun'a Efsane Olduğu Tribünlerden Ağır Tezahürat: Beşiktaş Taraftarından Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2024 - 19:36

Büyük kulüplerin birbiri arasında yaptığı transferler her zaman çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Bu isim Cenk Tosun gibi şampiyonluklara imza atmış bir isim olunca tepkiler de ağır olabiliyor. Cenk Tosun ilk kez Fenerbahçe takımıyla Beşiktaş taraftarının önüne çıktı. Isınma esnasında taraftarın tepkisini çeken Cenk Tosun, Fenerbahçe taraftarlarını selamlamayı es geçmedi. Tümer Metin'in ardından Cenk Tosun da aynı tezahürata maruz kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.

Beşiktaş formasıyla bütünleşen ve kulüp efsanesi gibi görülen Cenk Tosun, bu yaz takımı sözleşme yenilemeyince Fenerbahçe ile anlaştı.

Beşiktaş formasıyla bütünleşen ve kulüp efsanesi gibi görülen Cenk Tosun, bu yaz takımı sözleşme yenilemeyince Fenerbahçe ile anlaştı.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye imza atsa da istediği süreyi bir türlü bulamadı. Bu akşam oynanan Beşiktaş maçında da yedekler arasındaydı.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye imza atsa da istediği süreyi bir türlü bulamadı. Bu akşam oynanan Beşiktaş maçında da yedekler arasındaydı.

Beşiktaş taraftarı eski futbolcuları Cenk Tosun'a daha önce Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin'e yapılan tezahüratı yaptı.

Beşiktaş taraftarı eski futbolcuları Cenk Tosun'a daha önce Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin'e yapılan tezahüratı yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratı yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratı yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
4
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın