Ligde Yaralı Beşiktaş, Derbide Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta heyecan bir an olsun azalmadı. Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş ile zirve yarışındaki Fenerbahçe'nin karşılaşmasında gülen Beşiktaş oldu. Ciro Immobile'nin damga vurduğu maçta, Chamberlain de kritik paslarıyla oyuna hareket getirdi. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Cenk Tosun'a da eski stadında tepkiler vardı.