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Beşiktaş , Fenerbahçe
Ligde Yaralı Beşiktaş, Derbide Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Ligde Yaralı Beşiktaş, Derbide Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2024 - 21:00

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta heyecan bir an olsun azalmadı. Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş ile zirve yarışındaki Fenerbahçe'nin karşılaşmasında gülen Beşiktaş oldu. Ciro Immobile'nin damga vurduğu maçta, Chamberlain de kritik paslarıyla oyuna hareket getirdi. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Cenk Tosun'a da eski stadında tepkiler vardı.

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Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta iki takım taraftarı da bir an olsun susmadı.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta iki takım taraftarı da bir an olsun susmadı.

Jose Mourinho ve Serdar Topraktepe'nin taktik savaşı halinde geçen maçta tempo zaman zaman düşse de heyecan hiç azalmadı.

Jose Mourinho ve Serdar Topraktepe'nin taktik savaşı halinde geçen maçta tempo zaman zaman düşse de heyecan hiç azalmadı.

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçilse de 0-0 sona erdi. Beşiktaş, Rafa Silva ile karşı karşıya pozisyon kaçırdı; Fenerbahçe'de Tadic'in şutu direkte patladı.

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçilse de 0-0 sona erdi. Beşiktaş, Rafa Silva ile karşı karşıya pozisyon kaçırdı; Fenerbahçe'de Tadic'in şutu direkte patladı.

İlk 45 dakikada zaman zaman saha içinde gerilimler de yaşandı. Hakem Mehmet Türkmen tartışmalara yakın olan isimdi.

İlk 45 dakikada zaman zaman saha içinde gerilimler de yaşandı. Hakem Mehmet Türkmen tartışmalara yakın olan isimdi.

Serdar Topraktepe'nin 70.dakikada yaptığı Chamberlain hamlesi maçın kaderini değiştirdi.

Serdar Topraktepe'nin 70.dakikada yaptığı Chamberlain hamlesi maçın kaderini değiştirdi.
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73.dakikada Chamberlain'in sol kanattan ortasına hamle yapan Ciro Immobile topu ağlara gönderdi. Uzun süre golü kimin attığı tartışıldı.

73.dakikada Chamberlain'in sol kanattan ortasına hamle yapan Ciro Immobile topu ağlara gönderdi. Uzun süre golü kimin attığı tartışıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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